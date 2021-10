Le syndicat des pilotes entame une procédure de conciliation avec PAL Airlines

Des pilotes du transporteur aérien terre-neuvien PAL Airlines ont fait appel au service fédéral de médiation et de conciliation dans le cadre de leurs négociations avec la direction de PAL.

Cette action déclenche un compte à rebours de trois mois avant de pouvoir provoquer une grève.

Cela fait deux ans que des négociations ont lieu entre le syndicat des pilotes, l’Air Line Pilots Association (ALPA), et les dirigeants de la compagnie aérienne.

Nous avons déposé une demande de conciliation auprès du gouvernement fédéral dans l’espoir qu’il puisse nous aider, ainsi que la direction, à trouver un accord , explique le président canadien de l' ALPAAir Line Pilots Association , Tim Perry.

Il ajoute que les pilotes sont frustrés de ces deux années de négociations et souhaitent une convention collective conforme aux normes de l’industrie.

Le Service fédéral de médiation et de conciliation fournit des services de règlement des différends et d’aide au développement relationnel aux employeurs et aux syndicats assujettis au Code canadien du travail.

La période de conciliation se terminerait au début du mois de janvier, moment propice aux retours de voyages de la période du temps des fêtes.

Tim Perry prévient le public de garder à l’esprit la possibilité d’une perturbation aérienne à ce moment, même s’il ajoute que la grève ne sera qu’un dernier recours.