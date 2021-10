Une randonnée de 400 km en quad de Rouyn-Noranda à Témiscaming

Un périple de 400 km qui va les mener de Rouyn-Noranda jusqu'à la ville de Témiscaming.

L'événement qui revient pour la 11e année vient marquer le début de l'automne et les participants comptent profiter de la nature en traversant les sentiers qu'offre la région.

C'est une belle randonnée, il y a de très beaux paysages avec de très bons amis , explique la responsable de l'événement Monic Hamel.

La sortie est organisée par le Club Quad du Cuivre de Rouyn-Noranda qui en raison des contraintes sanitaires a dû limiter le nombre de places.

Le départ se fera samedi vers 8 h 30 à Bellecombe et le retour est prévu dimanche soir, ajoute la responsable.

Il y a à peu près de tout. Les participants je dirais d'une trentaine d'années et les plus âgés nous autres, on est pas mal les plus âgés mon mari et moi, on a 82 ans , affirme la responsable.

Pour nous au Club de Rouyn-Noranda c'est pour voir d'autres sentiers que les nôtres et les autres quadistes qui viennent d'Amos de Val-d’Or et de La Sarre eux autres aussi voient d'autres sentiers que les leurs. Et dans le même temps, c'est l'histoire de se regrouper, de se voir une fois par année à cette randonnée-là , ajoute-t-elle.

L'an passé, l'événement n'a pas eu lieu en raison de la pandémie.