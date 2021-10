Infections urinaires et renouvellements : moins de frais dans les pharmacies du N.-B.

Depuis le 1er octobre 2021, ils n’ont plus à payer de frais pour renouveler certaines ordonnances en pharmacie.

Les personnes âgées de 16 à 64 ans peuvent aussi obtenir sans frais une évaluation ou une ordonnance pour une infection non compliquée des voies urinaires.

Les pharmaciens peuvent déjà prescrire des médicaments pour certains problèmes de santé considérés comme mineurs, mais ils chargeaient habituellement aux patients de 20 $ à 25 $ pour une évaluation.

Certaines pharmacies faisaient aussi payer de 10 $ à 15 $ pour le renouvellement d’une prescription.

Ces frais sont dorénavant payés aux pharmaciens par le gouvernement provincial, et ne seront plus refilés aux patients.

Les patients doivent toujours payer pour leurs médicaments. Pour ceux qui ont une assurance privée, ils peuvent continuer à faire leurs réclamations comme avant.

Pour être admissibles, les patients doivent avoir une carte d’assurance maladie valide et ne pas résider dans un foyer de soins.

Infections urinaires

La province dit vouloir améliorer l’accès aux soins de santé pour les personnes qui n’ont pas de médecin de famille, ou qui se trouvent dans une situation urgente.

Les infections urinaires entrent dans cette dernière catégorie.

Il s’agit possiblement de la raison la plus fréquente pour laquelle des gens demandent l’aide d’un pharmacien, explique Andrew Drover, le président de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick.

Les infections des voies urinaires surgissent brusquement et sont très inconfortables , mentionne-t-il. Si la personne n’a pas le droit à l’aide d’un pharmacien, elle doit se rendre à une clinique ouverte après les heures habituelles, ou s’assoir à l’urgence pendant huit heures en souffrant.

Andrew Drover, le président de l'Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Photo : Photo fournie par Andrew Drover

Andrew Drover explique par ailleurs que la nouvelle mesure est une bonne chose pour les gens qui ont des maladies chroniques déjà diagnostiquées et pour lesquels ils sont soignés sur une base régulière .

Lorsque ceux-ci ont épuisé tous leurs médicaments ou leur dernier renouvellement d’ordonnance, le gouvernement paye maintenant le coût de la consultation que les pharmaciens devaient auparavant facturer aux patients.

La nouvelle mesure était une promesse du Parti progressiste-conservateur de Blaine Higgs lors de la campagne électorale de 2019.

Le président de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick espère que le gouvernement ira encore plus loin.

Les pharmaciens en font davantage pour les patients ces dernières années, et la pandémie de COVID-19 a vraiment démontré combien ils sont essentiels dans notre système de santé, combien ils peuvent rendre l’accès aux soins plus facile pour les patients, et enlever de la pression aux médecins de famille et aux salles d’urgence , dit Andrew Drover.