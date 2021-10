Le CN réplique à TCI Fund Management et l’accuse de faire des affirmations trompeuses

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a répliqué vendredi à un fonds d'investissement britannique qui réclame des changements chez le transporteur ferroviaire, en l'accusant de faire des allégations fausses et trompeuses et d'être en conflit d'intérêts.

Le grand patron du CNCanadien National fait valoir que son chemin de fer entretient un dialogue ouvert et constructif avec ses actionnaires, notamment lorsque les discussions portent sur de possibles améliorations, mais il prévient qu'il ne servira pas les intérêts d'un de ses concurrents.

Nous ne céderons pas aux arguments non fondés et de mauvaise foi qui servent les intérêts d'un actionnaire plutôt que d'autres. Une citation de :Jean-Jacques Ruest, président et chef de la direction du Canadien National

TCI Fund Management a ouvertement critiqué, plus tôt cette année, la tentative infructueuse du CNCanadien National pour acquérir le chemin de fer américain Kansas City Southern (KCS).

Le fonds d'investissement a en outre réclamé une assemblée spéciale des actionnaires du CNCanadien National pour procéder à un rafraîchissement de son conseil d'administration, en y ajoutant quatre membres qu'il a choisis. TCI a aussi proposé que Jim Vena, un ancien chef d'exploitation du CNCanadien National , soit nommé pour remplacer M. Ruest à la tête du transporteur.

Motivations suspectes

Or, le CNCanadien National souligne que TCI n'a pas présenté de plan crédible ou différencié et qu'il est en conflit d'intérêts, puisqu'il est le plus grand actionnaire du principal rival du CNCanadien National , le Chemin de fer Canadien Pacifique (CP).

Les motivations de TCI sont très suspectes , affirme le CNCanadien National dans son communiqué. [Elle] tente d'exercer un contrôle effectif sur le CNCanadien National sans présenter de plan crédible pour créer une valeur supérieure ou durable.

Le chemin de fer montréalais a souligné que les affirmations de TCI selon lesquelles il aurait subi des pertes de deux milliards de dollars américains du fait de la poursuite du KCSKansas City Southern se sont révélées être manifestement fausses , précisant que le CNCanadien National avait en fait gagné 700 millions de dollars américains en frais de résiliation.

Les actionnaires du CNCanadien National devraient s'interroger sur les motifs qui poussent TCI à soutenir le concurrent le plus proche du CNCanadien National dans la poursuite de la transaction, tout en ignorant les raisons tout aussi convaincantes de l'intérêt du CNCanadien National à poursuivre la même transaction , a indiqué le plus grand chemin de fer du Canada.

Le président et directeur général du CN, Jean-Jacques Ruest, fait valoir que son chemin de fer entretient un dialogue ouvert et constructif avec ses actionnaires (archives). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le CNCanadien National croit que la différence essentielle est que le CPCanadien Pacifique a des possibilités de croissance à long terme limitées sans le KCSKansas City Southern , alors que l'avenir du CNCanadien National en tant qu'entreprise autonome est brillant.

Le CNCanadien National s'est aussi dit préoccupé par la façon dont TCI avait mesuré le rendement financier du chemin de fer.

Il a également noté que le président du conseil d'administration du CNCanadien National , à qui TCI demande de démissionner, avait déjà annoncé son départ en mars parce qu'il atteindrait la limite d'ancienneté en vertu des règles du CNCanadien National .

Le directeur associé de TCI, Chris Hohn, a affirmé en septembre que le fonds avait lancé la course aux procurations parce que l'offre du CNCanadien National pour KCSKansas City Southern avait montré un une incompréhension fondamentale de l'industrie ferroviaire .

La bataille souvent difficile entre les deux plus grands chemins de fer du Canada pour Kansas City Southern a pris naissance dans les coulisses plusieurs mois avant que le CPCanadien Pacifique et le chemin de fer américain n'annoncent une première offre amicale, en mars.

KCSKansas City Southern a changé d'alliance un mois plus tard en déclarant que l'offre en espèces et en actions du CNCanadien National , évaluée à 33,6 milliards de dollars américains, était supérieure.