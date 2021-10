Vendredi soir occupé pour les pompiers de Sherbrooke

Le premier incident est survenu aux alentours de 17 heures sur la rue Cayer à Sherbrooke. Le dépôt d'un mégot de cigarette dans un bac en bois aurait, selon les pompiers, entraîné l'embrasement de la toiture d'une maison unifamiliale.

À leur arrivée, les premières unités ont aperçu des flammes qui sortaient de la toiture. Elles ont donc dû intervenir rapidement pour arroser le brasier afin qu'il ne se propage pas ailleurs dans la résidence. Selon le chef aux opérations, Jean-Marc Pizzo, l'extinction s'est déroulée avec succès.

Le travail a été exemplaire et rapide. Ça s’est limité au niveau de la toiture, le reste de la maison a été épargné. [...] D’après moi, une minute de plus et le brasier emportait la maison au complet.

Une citation de :Jean-Marc Pizzo, chef aux opérations, Service de protection contre les incendies de Sherbrooke