Le Yukon entre dans une nouvelle ère de gestion des déchets plus responsable , affirme le gouvernement dans un communiqué. Le Yukon veut ainsi atteindre l’objectif fixé par Ottawa de n’avoir plus aucun déchet plastique au pays d’ici 2030.

Certaines utilisations de ces plastiques à usage unique feront l’objet d’exceptions, comme dans le cadre de la vente de nourriture à emporter, la vente de produits en vrac, de poissons vivants, de fleurs, de pneus, ou encore lorsque le sac fera partie d’un emballage cadeau.

Cette mesure est vue comme une victoire par la cheffe du NPD du Yukon, Kate White, qui dit en parler depuis plusieurs années.

La première fois que le NPD a parlé de ce sujet à l'assemblée [législative], j’ai demandé l’interdiction des sacs plastiques à usage unique et les libéraux m’ont dit non , explique Kate White.

Après les dernières élections territoriales, le sujet est donc revenu sur la table lors de la signature d’une entente de collaboration entre les libéraux et le NPD et quand nous avons eu une opportunité de négociation, j’ai inclus ce point dans l’entente précise-t-elle.

Au Yukon, on a des objectifs ambitieux pour le climat et on sait que l’on doit commencer à mettre en place des mesures, alors l’interdiction des sacs en plastique à usage unique dans les magasins, c’est seulement un premier pas.

Une citation de :Kate White, cheffe du NPD du Yukon