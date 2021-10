Plusieurs maires de la Mauricie élus par acclamation

Un total de 18 maires et mairesses ont été élus sans avoir à attendre au jour du scrutin.

C’est le cas notamment à Louiseville, où le maire sortant Yvon Deshaies reste en poste. Il s’offre donc un troisième mandat comme maire et un neuvième mandat depuis qu’il a été élu pour la première fois comme conseiller en 1989.

Très émotif face à sa réélection, il estime qu’être réélu sans opposition représente l’assurance d’avoir fait du bon travail au cours des années précédentes.

Deux conseillers municipaux ont également été élus sans opposition.

Yvon Dehaies reconnait toutefois que la décision de s’impliquer en politique est de plus en plus difficile pour de nombreux citoyens. Le maire identifie trois facteurs qui contribuent à ce phénomène : la pandémie, les dernières élections fédérales et l’intimidation dont sont victimes les élus. On vit de l’intimidation épouvantable. Alors, ces choses-là font en sorte que les gens sont moins intéressés , déplore-t-il.

Sur les réseaux sociaux, c’est épouvantable. Une citation de :Yvon Deshaies, maire de Louisevile

Le premier magistrat souhaite notamment faire en sorte d’améliorer le vivre-ensemble dans la communauté au cours de son prochain mandat.