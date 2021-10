Dix points de service de CLSC fermés au Saguenay-Lac-Saint-Jean

En début de semaine, les maires de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et de L'Ascension avaient dénoncé la perte de ces services de proximité, qui permettaient aux gens d'obtenir des services médicaux de base comme les prises de sang, sans avoir à se déplacer dans les grands centres.

À Saint-Félicien, une pétition demandant le rétablissement de ce service circule.

La municipalité de Saint-Fulgence a aussi expédié une lettre à la direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour se plaindre de cette fermeture d'une durée indéterminée.

La population de Saint-Fulgence, il y a un petit peu plus de 20 % de la population qui est âgée de 65 ans et plus. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont capables de conduire, on offre le transport en commun. Mais il ne passe pas à toutes les heures. C'est plus difficile de prévoir des rendez-vous aux heures de transport en commun , a expliqué le directeur général de la municipalité, Jimmy Houde.

