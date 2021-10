26 courses à la mairie, 39 maires élus sans opposition en Abitibi-Témiscamingue

C’est ce vendredi à 16 h 30 que se terminaient les mises en candidature officielles auprès des présidents d’élections.

Des 65 municipalités ou MRC de la région, 39 ont donc un maire élu sans opposition.

Parmi ceux-ci, notons Martin Ferron, qui revient pour un troisième mandat à Malartic, et Nathalie-Ann Pelchat, qui succède à Jean-Maurice Matte à Senneterre, qui quitte après 19 ans à la mairie.

Le maire de La Sarre, Yves Dubé, est également réélu pour deuxième mandat, sans opposition.

À Ville-Marie, Martin Lefebvre, qui était conseiller municipal et membre de l’équipe du maire sortant Michel Roy lors de la dernière campagne, pourra poursuivre le travail amorcé par le conseil.

Maires élus sans opposition : Authier : Marcel Cloutier

Belcourt : Guylaine Labbé

Belleterre : Bruno Boyer

Chazel : Marcel Roy

Clerval : Michel Cliche

Duparquet : Jacques Ricard

Dupuy : Alain Grégoire

Fugèreville : Alain Pâquet

Gallichan : Serge Marquis

Guérin : Roger Bouthillette

Kipawa : Norman Young

La Morandière : Alain Lemay

La Reine : Fanny Dupras-Rossier

La Sarre : Yves Dubé

Landrienne : Guy Baril

Latulipe-et-Gaboury : Aucun

Launay : Claudette Laroche

Laverlochère-Angliers : Daniel Barrette

Malartic : Martin Ferron

Moffet : Alexandre Binette

Nédélec : Lyne Ash

Normétal : Roger Lévesque

Notre-Dame-du-Nord : Nico Gervais

Poularies : Pierre Godbout

Rochebaucourt : Alain Trudel

Roquemaure : Rachel Alarie

Saint-Bruno-de-Guigues : Richard Robert

Saint-Dominique-du-Rosaire : Christian Legault

Saint-Édouard-de-Fabre : Mario Drouin

Saint-Eugène-de-Guigues : Marco Dénommé

Saint-Félix-de-Dalquier : Félix Labrecque

Saint-Lambert : Diane Provost

Saint-Mathieu-d’Harricana : Martin Roch

Sainte-Germaine-Boulé : Jaclin Bégin

Senneterre (Paroisse) : Jacline Rouleau

Senneterre (Ville) : Nathalie-Ann Pelchat

Témiscaming : Pierre Gingras

Val-Saint-Gilles : Alain Guillemette

Ville-Marie : Martin Lefebvre

La course la plus imposante est à Rouyn-Noranda, où quatre candidats tenteront d’être élu maire, soit la mairesse sortante Diane Dallaire, Jean-Marc Belzile, Philippe Marquis et Vuyani Gxoyiya.

Il y aura également course à la mairie de Val-d’Or, entre les deux conseillers municipaux Céline Brindamour et Léandre Gervais, ainsi qu’à Amos, où le maire sortant Sébastien D’Astous s’opposera à l’ancien maire André Brunet.

La seule MRC de la région à élire un préfet, la MRC de Témiscamingue, devra choisir entre la préfète sortante, Claire Bolduc, et Rénal Baril, qui a déjà tenté sa chance il y a quatre ans.

À La Motte, le maire sortant Réjean Richard fera face à Paul Lafrenière, président du comité Nouvelle vision, qui s’oppose au projet minier Authier de Sayona. Le conseiller Michel Savard, qui a également déjà été maire, se présente aussi.

Des courses à trois sont également à surveiller à Duhamel-Ouest, Taschereau, Lorrainville et Rivière-Héva.

Preissac retournera également aux urnes un an après avoir élu son nouveau maire, Donald Rheault. Celui-ci l’avait remporté sur Nicole Poulin, en octobre 2020, après le décès du maire Stéphan Lavoie. Les deux candidats seront à nouveau en élection cette année.

Municipalités avec des courses à la mairie Municipalités avec des courses à la mairie Municipalité Candidat Candidat Candidat Candidat Amos Sébastien D'Astous André Brunet Authier-Nord Alain Gagnon Fernand Major Barraute Sylvain Marcotte Yvan Roy Béarn Luc Lalonde Maxime Turcotte Boulianne Berry Jules Grondin Éric Leclerc Champneuf Daniel Guillemette Rosaire Guénette Clermont Alexandre Mazurette Daniel Céleste Duhamel-Ouest Jocelyn Cardinal Michel Trahan Chantal M. Tremblay La Corne Michel Lévesque Éric Comeau Laforce Leonard Polson Gérald Charron La Motte Réjean Richard Jean-Pierre Bergeron Michel Savard Lorrainville Simon Gélinas Gilles Lepage Réjean G. Paquin Macamic Lina Lafrenière Claude Nelson Morin Palmarolle Aline Bégin Véronique Aubin Preissac Donald Rheault Nicole Poulin Rémigny Isabelle Coderre Maxim Aumond Rivière-Héva Réjean Guay Chantal Thibault Jonathan Dupras-Pilote Rouyn-Noranda Diane Dallaire Jean-Marc Belzile Philippe Marquis Vuyani Gxoyiya Rapide-Danseur Alain Gagnon Ariane Milot-Breton Saint-Marc-de-Figuery Daniel Rose André Rioux Sainte-Gertrude-Manneville Pascal Rheault Alain Brousseau Sainte-Hélène-de-Mancebourg Jérémie Lévesque Rémi Morin Taschereau Jean-Pierre Bergeron Lucien Côté Michael Otis Trécesson Jacques Grenier Ghislain Nadeau Val-d'Or Céline Brindamour Léandre Gervais MRC de Témiscamingue Claire Bolduc Rénal Baril

Les élections auront lieu le 7 novembre prochain. Le vote par anticipation est prévu pour le 31 octobre. Certaines municipalités permettront également le vote au bureau du président d’élection à différentes dates.