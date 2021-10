Des propriétaires de commerces veulent défier la preuve vaccinale en Saskatchewan

Au lendemain de la décision d’une juge de la Cour du Banc de la Reine, qui a statué que le fait d'exiger une preuve vaccinale respecte les lois provinciales et fédérales, certains commerces de la Saskatchewan prévoient défier la nouvelle réglementation.

Vendredi, les copropriétaires du Evolve Coffee Roasters à Moose Jaw, Kecia Stevens et Katherine Purdy, ont décidé de fermer leur salle à manger et de n’offrir que des services de commandes pour emporter et de livraison.

Elles affirment avoir pris cette décision afin de ne pas discriminer leur clientèle.

Nous croyons que les gens ont le droit de garder privées leurs informations de santé. Nous ne voulions pas leur demander ni forcer notre personnel à leur demander. Une citation de :Kecia Stevens, copropriétaire du Evolve Coffee Roasters

Les propriétaires du café affirment que plus d’une centaine de personnes ont fait la file, vendredi matin, pour acheter leurs produits.

Des groupes d’entreprises qui s'opposent au passeport vaccinal circulent d’ailleurs aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, un groupe Facebook privé qui rassemble des entreprises opposées au passeport sanitaire, le Saskatchewan Businesses against health passes, compte déjà plus de 1200 membres.

L’avocat-criminaliste Walid Hijazi explique que cette loi pourrait irriter certains commerçants, qui voudraient pouvoir accueillir des clients qui ne veulent pas se faire vacciner pour des raisons très personnelles .

Il ajoute que cette preuve vaccinale risque de créer un débat complexe, du point de vue juridique, sur la légitimité d’une telle mesure dans une société libre et démocratique.

Il rappelle cependant qu'un gouvernement a le pouvoir de limiter certaines libertés protégées par la Charte canadienne des droits et libertés, dans des situations extraordinaires.

C’est un débat qui vraisemblablement va cheminer à travers les tribunaux et peut-être qu’un jour, la Cour Suprême sera appelée à se prononcer si le débat est encore d’actualité lorsqu’il s’y rendra dans quelques années , dit-il.

Demande d'injonction refusée

Jeudi, la juge Mona Dovell, de la Cour du Banc de la Reine à Saskatoon, a rejeté une demande d’injonction d’un groupe qui estime que la preuve vaccinale viole la Charte des droits et libertés.

La demande a été déposée lundi par l'ancien candidat du Parti populaire du Canada, Mark Friesen, ainsi que par les groupes Concerned Citizens (Estevan) et Unified Grassroots.

Ils voulaient ainsi prévenir l’entrée en vigueur, le 1er octobre, de la présentation obligatoire d'une preuve vaccinale ou d’un test négatif.

La juge Mona Dovell a rejeté leur requête.

Dans un courriel, le ministre de la Justice de la Saskatchewan, Gordon Wyant, indique que la Cour a statué que les demandeurs n'ont pas été en mesure de prouver que la preuve vaccinale causerait des préjudices irréparables si elle entrait en vigueur vendredi.

Il ajoute que la Cour a condamné les demandeurs à payer des frais de 5000 $ au gouvernement de la Saskatchewan et à la Société des investissements de la Couronne, dans un délai de 60 jours.

Avec des informations de Geneviève Patterson et de Sasha Teman