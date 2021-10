La grogne entourant le futur site du campus de l’Hôpital d’Ottawa se poursuit

En tout, 53 délégations ont pris le temps de se prononcer sur le plan d'aménagement du futur établissement près de l'avenue Carling et la rue Preston. Selon beaucoup d'entre eux, il manque de stationnements et de transport collectif. D’autres intervenants ont aussi soulevé leurs inquiétudes quant à l’impact environnemental de la construction d’un hôpital si près de la Ferme expérimentale centrale adjacente.

Un plan du futur Hôpital d'Ottawa, avec une vue depuis son entrée principale (archives). Photo : Courtoisie/Hôpital d'Ottawa

Le personnel de la Ville d’Ottawa a recommandé aux conseillers municipaux d’approuver le plan d’implantation. Selon le personnel, les conseillers devraient lever les restrictions et permettre l'aménagement de 21 hectares de la Ferme expérimentale centrale adjacente.

Membre de l'Association des résidents du secteur Dow, Paul Saurette fait partie des personnes inquiètes quant aux conséquences environnementales. Pour lui, trouver un nouvel emplacement ne suffit pas. Il est essentiel de s’assurer que tous les aspects soient réellement pris en considération avant que les travaux de construction démarrent.

Il recommande d’ailleurs que la direction de l’Hôpital prenne le temps de s’arrêter pour être à l’écoute des citoyens. On veut qu’elle prenne une pause pour faire plus de travail sur le plan pour [se pencher] sur les questions et les préoccupations des citoyens sur le plan , a fait savoir celui qui a remarqué la présence de nombreux groupes différents et de citoyens du quartier.

Il a également été question de l’abattage de centaines d’arbres pour faire place au projet. Beaucoup de ces arbres ont plus de 100 ans. De leur côté, les têtes dirigeantes du projet s’engagent à préserver 40 % du couvert végétal et, entre autres, d'effectuer des plantations de remplacement.

Le Comité d’urbanisme doit voter lundi sur le plan présenté.

Les coûts reliés à la construction de l'hôpital sont estimés à 2,8 milliards de dollars. L’ouverture devrait ouvrir ses portes quelque part au cours de l’année 2028.

Avec les informations de Patricia Sauzède-Bilodeau et Matthew Kupfer, CBC