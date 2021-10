Soccer Outaouais annule près de la moitié de ses activités pour l’automne et l’hiver

L'organisme gérait le centre multisports qui se trouvait dans l'édifice de la Fonderie, et y avait des terrains, pendant 17 ans. Le bâtiment a officiellement fermé ses portes au printemps, en raison de travaux de décontamination du site.

Par manque de plateau sportif, nous avons dû retirer l’ensemble des activités de nos ligues dans les catégories juvéniles commençant par U13 jusqu’au U18 et enlever complètement les catégories seniors , a indiqué dans un communiqué de presse Soccer Outaouais, vendredi.

Au total, plus de 1100 personnes seraient touchées par cette décision, soit plus de 545 joueurs et joueuses juvéniles et plus de 570 dans le senior , selon Soccer Outaouais.

C'est comme si, demain matin, je vous disais, tous les arénas du secteur de Hull et les arénas du secteur d'Aylmer, on les ferme puis on attend que le projet arrive en 2025, 2026 et 2027. Vous allez me dire Richard, ça n’a pas de bon sens. Bien, c'est exactement ce qui se passe au soccer. (...) On est devant un fait accompli. Une citation de :Richard Gravel, directeur général de Soccer Outaouais

Seuls les enfants âgés de 10 à 12 ans, les athlètes de la sélection régionale et les élèves des programmes sport-études pourront pratiquer le soccer cet hiver au Complexe sportif Branchaud-Brière. Des matchs d'une ligue pour adulte qui n'est pas organisée par Soccer Outaouais y auront également lieu, mais les places sont limitées.

Des solutions exigées

On veut avoir une infrastructure tout de suite, à l’intérieur de deux ans , a demandé Richard Gravel, en ajoutant du même souffle qu’il estime que la demande est réaliste.

Les nouvelles installations sportives, dont la construction a été annoncée au cours des dernières semaines, dans le quartier du Plateau, à Gatineau, n'incluent pas de terrain synthétique.

Quand on regarde du côté d'Ottawa qui a 12 dômes pour desservir l'ensemble de la clientèle, et leur ratio est de 88 000 personnes pour un dôme. Ici, avec Branchaud-Brière, on est à un [dôme] pour 300 000 de population. On est complètement désaxés là-dessus. Une citation de :Richard Gravel, directeur général de Soccer Outaouais

Je ne veux plus avoir des études (...) puis, les guerres de clochers qu'ils ont entre les conseillers, on n'en veut plus de ça. C'est toujours la population qui est pénalisée dans ces affaires-là , a-t-il lancé.

Invitée à commenter en réaction aux propos de M. Gravel, la Ville de Gatineau a indiqué qu’elle analyse les besoins en infrastructures créées par la fermeture de la Fonderie. Des rencontres avec des acteurs du milieu sont prévues dans les prochaines semaines. D’ailleurs la Ville et l’ ARSOAssociation régionale de soccer de l'Outaouais se rencontrent dans les prochains jours. Aucune entrevue ne sera donnée sur le sujet .

Alors que la campagne électorale municipale bat son plein, Richard Gravel demande à ce que les candidats à la mairie de Gatineau se positionnent sur le sujet des terrains de soccer et que ces derniers regardent le tout d’un œil attentif et qu’ils passent en mode solution.

En réponse à une question d’un journaliste, le directeur général de Soccer Outaouais a affirmé qu’en date de vendredi, il avait déjà rencontré quatre candidats à la mairie pendant une heure et demie [chacun] pour leur expliquer la situation .

Avec les informations d’Ismaël Sy