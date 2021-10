Élections municipales : une course à trois confirmée à la mairie de Trois-Rivières

Au terme de la période de mise en candidatures, le portrait de la course à la mairie de Trois-Rivières est maintenant scellé. Les électeurs devront faire un choix entre trois candidats le 7 novembre prochain lors des élections municipales au Québec.

Jean Lamarche, le maire sortant, fera face à la conseillère Valérie Renaud-Martin et à l’ex-candidat du Parti libre dans Trois-Rivières aux élections fédérales, Gilles Brodeur.

Tous les postes de conseillers municipaux feront l’objet d’une course, sauf celui dans le district des Estacades. Le parti Action civique de Trois-Rivières a dû retirer la candidature de Craig Cahill, seul adversaire au conseiller sortant Pierre-Luc Fortin, en raison de publications Facebook désobligeantes remontant à 2016.

Pierre-Luc Fortin a d’ailleurs déjà été assermenté à l’hôtel de ville en fin d’après-midi vendredi, quelques minutes seulement après la fin de la période de mise en candidature, puisqu’aucune autre personne n’a manifesté son intérêt pour briguer ce siège.

Le conseiller du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin, a été assermenté à l'hôtel de ville de Trois-Rivières peu après la fin de la période de mise en candidatures Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

C’est spécial! C’est vraiment particulier. Je suis content, mais j’avoue avoir vécu des montagnes russes cette semaine, parce que j’étais tout seul jusqu’à mercredi […] et est arrivé l’événement qu’il [Craig Cahill] se retire , confie le principal intéressé.

Lors de la dernière élection en 2017, Michel Cormier avait été le seul élu sans concurrent, dans le district de Saint-Louis-de-France, mais ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Il aura une adversaire.

Par ailleurs, une candidature de dernière minute s’est ajoutée vendredi, soit celle de Joan Lefebvre dans le district des Rivières, où elle a représenté les citoyens pendant deux mandats. Elle avait été défaite aux dernières élections par Claude Ferron dans une lutte serrée.

C’est le district des Forges qui compte le plus de candidats, avec quatre.

Pas de déception chez Action civique

Du côté du parti Action civique de Trois-Rivières, seulement six candidats, incluant le chef Jean-Claude Ayotte, revendiquent un siège au conseil municipal. Il s’agit de moins de 50 % de l’objectif que s’était fixé le parti, soit de présenter un candidat dans les 14 districts électoraux de Trois-Rivières, en plus d’une candidature au poste de maire.

Pour Jean-Claude Ayotte, cet engouement en deçà des attentes du parti ne constitue pas un constat d’échec.

Je suis vraiment content du travail qu’on a fait au niveau du recrutement. Lorsque je regarde le nombre de candidatures dans chacun des districts […] je ne pense pas qu’on bat des records. N’eût été de notre formation politique, il y a des districts où il y aurait eu des élections par acclamation, donc je pense que c’est le reflet de ce qui se passe ici à Trois-Rivières au niveau de notre vie démocratique , juge-t-il.

Candidat dans le district des Carrefours, le chef d’Action civique de Trois-Rivières affrontera Guy Côté et le président des Aigles, René Martin. Jean-Claude Ayotte se questionne d’ailleurs sur cette dernière candidature et un potentiel conflit d’intérêt entre l’organisation et son dirigeant.

N’en demeure pas moins que le chef de parti est confiant de l’emporter, déclarant que la défaite n’est pas une option .

Avec les informations de Marie-Ève Trudel