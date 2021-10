Début d’une nouvelle aventure pour Jacob Boucher

Après une saison difficile où il n’a récolté que trois aides en 14 parties, le joueur de Legal, au nord d’Edmonton, a été libéré par les Hurricanes. Il a immédiatement été réclamé par les Oil Kings.

Nous l’avons beaucoup vu la saison dernière et nous croyons que son style répond à un besoin au sein de notre organisation , révèle le directeur général des Oil KingsKirt Hill. Il peut jouer plusieurs rôles au sein de la formation, il travaille fort, est énergique et joue bien avec la rondelle, en plus d’être un meneur auprès des autres membres de l'équipe.

Le pari pris par les Oil Kings semble porter fruit jusqu’à maintenant. Après un bon camp d’entraînement, Jacob Boucher s’est illustré lors des matchs préparatoires avec cinq buts et trois aides en cinq parties.

Une performance bonne pour le quatrième rang des marqueurs de la WHLLigue de hockey junior de l’Ouest et le premier rang de son équipe.

En arrivant à Edmonton, je voulais accomplir beaucoup offensivement. Ce n’est pas que je n’ai pas eu mes chances à Lethbridge, mais ça n’a pas fonctionné là-bas , affirme le joueur de 19 ans.

Jacob Boucher a profité de l’absence d'éléments importants comme Dylan Guenther, Jake Neighbours et Jalen Luypen, tous à des camps de la Ligue nationale de hockey ( LNHLigue nationale de hockey ) pour prendre plus de responsabilités en attaque.

En jouant avec de super bons joueurs, ça m’a aidé à montrer mes qualités offensives, les attentes seront différentes quand les gars vont revenir des camps de la LNHLigue nationale de hockey . Une citation de :Jacob Boucher, Oil Kings d'Edmonton

L’ancien des Hurricanes sait que son rôle sera moins important en attaque quand les vedettes de l’équipe seront de retour. Il croit néanmoins avoir démontré qu’il sera prêt si on décide de faire appel à lui au sein d’un des deux premiers trios de l’équipe.

De la place pour les petits joueurs

La WHLLigue de hockey junior de l’Ouest a la réputation d’être une ligue de gros gaillard. C’est encore vrai selon le directeur général des Oil Kings, mais il croit qu’il y a de plus en plus de place pour les plus petits joueurs remplis de talent.

À 1,73m Jacob Boucher est le plus petit patineur des Oil Kings.

Quand tu es plus petit, tu dois seulement jouer selon ton style. Il ne faut pas essayer de jouer comme si tu étais plus gros ou d’une façon dont tu n’es pas capable de jouer. Tu dois utiliser ta vitesse , affirme celui qui est convaincu que les plus petits hockeyeurs peuvent jouer un rôle important au sein de leur équipe.

Après sa saison difficile, l’attaquant admet que sa passion pour le hockey était moindre qu’à l’habitude, mais après l’annonce de la chance qui s’offrait à lui de connaître un nouveau départ avec les Oil Kings, il a pris les bouchées doubles et se sent plus en forme que jamais pour amorcer la saison.

À son premier match vendredi, Jacob Boucher a marqué le but gagnant dans une victoire des siens 4-1 face aux Rebels de Red Deer.