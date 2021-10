Mairie : près de la moitié des candidats élus sans opposition en Outaouais

C’est le cas notamment à Thurso où Benoît Lauzon a été reconduit à la mairie. Par ailleurs, la majorité du conseil municipal de Thurso a été élue sans opposition. Sur les six postes de conseiller à la table du conseil, quatre ont été comblés sans qu'il y ait élection.

M. Lauzon reconnaît que le recrutement de candidats est un défi pour les municipalités de plus petite taille.

« L’important pour moi, c’est qu’il y ait des candidats dans tous les sièges. Ce sont des municipalités un peu plus petites et c’est peut-être un peu plus difficile de trouver des candidats qui voudraient se présenter partout quand on a sept sièges. [...] Mais l’important, c’est d’avoir des personnes qui sont engagées et qui veulent travailler pour le bien de la population », a commenté M. Lauzon, vendredi.

Benoit Lauzon a été réélu sans opposition à la mairie de Thurso. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Dans la municipalité de Bowman, Gaston Donovan accède au siège de maire étant le seul à s’être présenté. Il occupait lors du dernier mandat le poste de conseiller et au cours de la dernière année le poste de maire suppléant.

Ce dernier dit avoir été approché par le maire sortant qui ne se représente pas. Il concède que ce poste demande du temps et de l’engagement, ce qu’il a étant retraité, dit-il.

C’est très demandant. Il faut qu’une personne soit très intéressée au développement de sa municipalité et que sa municipalité lui tienne à cœur. [...] Il faut qu’elle s’implique dans les activités. Ça demande beaucoup de temps et de bénévolat , admet M. Donovan qui se sent prêt à relever le défi.

Gaston Donovan a été élu maire de la municipalité de Bowman, en Outaouais, sans opposition. Photo : Radio-Canada

À Maniwaki, Francine Fortin a été reconduite à la mairie sans opposition pour un deuxième mandat comme mairesse, après avoir servi comme conseillère.

À Ripon, il n'y a pas de changement à la mairie. Luc Desjardins a été réélu sans opposition tout comme dans la municipalité de La Pêche, où Guillaume Lamoureux est reconduit maire sans avoir à mener une course.

La liste des municipalités en Outaouais où le maire ou la mairesse a été élu sans opposition aux élections municipales de 2021. Photo : Radio-Canada

Pas d’opposition, un signe de satisfaction ?

Selon Jérôme Couture, chargé de cours au département de sciences politiques de l’Université Laval, le phénomène s’explique par l’absence de parti politique au municipal et la petite taille de plusieurs municipalités.

La principale raison de ce type d’élection, c’est l’absence de système partisan. Lorsqu’il y a des partis politiques, évidemment, on s’efforce de présenter des candidats et candidates dans tous les districts. [...] Et il y a beaucoup de municipalités au Québec où le bassin de candidature est moins important , explique-t-il.

Jérôme Couture est chargé de cours au département de sciences politiques de l’Université Laval et chargé de cours à l'École nationale d'administration publique (ENAP). Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, M. Couture précise qu’un maire élu par sans opposition n’est pas nécessairement un problème pour le processus démocratique. C’est même souvent le contraire, remarque-t-il.

Ce qu’on a constaté à travers nos recherches, c’est que dans les municipalités où il y a des élections sans opposition, généralement les gens sont un peu plus satisfaits du travail de leur conseil municipal et de leur maire. Il y a un lien avec la satisfaction sur le terrain , précise-t-il.

Par ailleurs, dans ces courses à la mairie , les femmes sont sous-représentées. Parmi les 65 municipalités qui forment la région de l'Outaouais, une vingtaine de municipalités avaient une femme comme candidate.

Lutte à six à Gatineau

À Gatineau, six candidats sont sur les rangs pour succéder au maire sortant Maxime Pedneaud-Jobin.

Son dauphin, la conseillère sortante Maude-Marquis Bissonnette d’Action Gatineau croisera le fer avec France Bélisle, l’ancienne présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, le conseiller sortant Jean-François Leblanc, Jacques Lemay, Rémi Bergeron et Abdelhak Lekbabi, un citoyen de Gatineau depuis plus d'une douzaine d'années.

Les districts du Carrefour-de-l'Hôpital et de Masson-Angers, notamment, seront chaudement disputés. Les deux quartiers électoraux comptent quatre candidats sur la ligne de départ. Des luttes à deux ou trois candidats se joueront dans les autres districts de Gatineau.

Avec les informations de Claudine Richard, de Rémi Authier, d'Alexandra Angers et d'Aïda Semlali