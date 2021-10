Philippe Marquis lance sa campagne électorale sous le signe de l’environnement

Au Café-Bar l'Abstracto, il s'est présenté avec le slogan Le courage d'agir , en mettant l'accent sur les enjeux environnementaux.

Philippe Marquis s’engage notamment à réduire l'empreinte écologique de la ville.

Ce qu’il faut, c'est que l’environnement soit au milieu de toutes nos actions pour faire en sorte de migrer vers la transition. C’est transversal. On n’oublie pas les manques en service de garde, on n’oublie pas le manque de main-d'œuvre ou de personnes immigrantes, on n’oublie pas le manque de logements, mais tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est d'avoir ça en tête constamment. On n'a pas le choix en 2021 , dit-il.

Pour calculer la diminution de l’empreinte écologique, il propose de travailler avec les données fournies pas des commerces, des institutions et des organisations.

Je sais qu’il y a des organismes qui peuvent évaluer l’empreinte écologique d’une ville. On va travailler avec eux, entre autres , indique Philippe Marquis.

Le candidat à la mairie souhaite aussi améliorer l'accès aux logements abordables. Il veut favoriser la construction de logements sociaux et de coopératives d’habitation.

Pour ce faire, il mentionne qu’il faudrait bonifier l’enveloppe que la Ville de Rouyn-Noranda accorde aux logements sociaux.

On pourrait par exemple avoir une ou deux cents par 100$ d’évaluation. On a besoin de sous, et c’est immédiat. Ce n’est pas sur 25 ans. On a besoin de leviers économiques pour convaincre d’autres partenaires dans le gouvernement provincial d’investir là-dedans , affirme Philippe Marquis.

Sur le plan de la santé publique, il veut diminuer les émissions d'arsenic de la Fonderie Horne en collaborant avec Glencore et les autres paliers gouvernementaux.

Je suis convaincu que les ingénieurs de Glencore sont en mesure de réduire [les émissions d’arsenic] au maximum. Si on a besoin du gouvernement provincial ou des paliers supérieurs, je les accompagnerai. C’est pour la santé de la population qu’on fait ça, et pour la santé des travailleurs aussi , affirme-t-il.

Philippe Marquis a choisi de ne pas installer d’affiches électorales afin d’éviter de consommer du chloroplaste. Il invite la population à consulter son site web et ses réseaux sociaux.