Un jeune attaqué violemment par un autre élève à la sortie de son école

Dans cette vidéo, partagée la mère et relayée plus de 400 fois en moins de 24 heures, un garçon s’avance vers son fils de 14 ans et l’assaille d’une dizaine de coups de poing à la tête et au visage. On voit aussi que la victime, Jacob, ne rétorque pas l'agression qu'il subit.

Krystal Richard mentionne que ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit entre les deux garçons.

Krystal Richard veut que son fils puisse aller à l'école sans la peur d'être agressé par l'autre élève. Photo : Radio-Canada

Après les événements, mercredi, elle décide d’appeler la GRCGendarmerie royale du Canada pour rapporter les faits. À ce moment-là, son souhait n’est pas de porter plainte, mais plutôt de documenter l’événement au cas où il se reproduirait.

C’était avant qu’elle ne visionne la vidéo. Après, tout a changé.

Une fois que j’ai vu la vidéo, non, faut qu’il y ait des charges (accusations) là. Moi, je m’attendais à deux jeunes qui se roulaient dans le gazon pis mon garçon a pogné une couple de coups. C’est pas la vidéo que je m’attendais à voir du tout , confie Krystal Richard.

Je pleurais, ça m'a fait vomir.

Prendre les choses en main

Vers 22 h le lendemain, toujours sans nouvelles de la GRCGendarmerie royale du Canada , elle décide de publier la vidéo sur Facebook, avec l’accord de son fils adolescent.

Sa première réponse c’était "Maman, tu sais quoi, si ça va aider d’autres jeunes à être corrects avec qui ils sont, et pas accepter ça, mets-le” , raconte Krystal Richard.

Jacob, 14 ans, n'a pas cherché à se défendre ou à renvoyer des coups à l'autre élève. Photo : Radio-Canada

Vendredi matin, elle reçoit un appel de la polyvalente l’informant que la direction suspendra l’autre élève pendant cinq jours. La veille, l’école avait plutôt décidé que la suspension serait de trois jours.

Krystal Richard aurait souhaité que l'autre élève soit également retiré des deux classes qu'il partage avec son fils. On m’a dit qu’avec l’école qui a commencé depuis trois semaines, ils allaient essayer mais ne pouvaient rien promettre , relate la mère.

Une politique de tolérance zéro

Des gestes d’intimidation ne sont aucunement tolérés dans nos écoles, alors les suivis nécessaires ont été effectués par la direction de l’école , avise la directrice générale du District scolaire francophone Sud (DSFS), Monique Boudreau, par courriel.

Elle précise qu’en plus des conséquences immédiates [qui] en découlent , un accompagnement est offert aux élèves, tant aux victimes d’intimidation qu’aux instigateurs de comportements intimidants .

Monique Boudreau se désole toutefois que la vidéo circule sur les médias sociaux. Elle juge que cela vient enflammer la situation, en plus de faire place aux rumeurs et aux commentaires désobligeants .

L’éducation sur l’utilisation judicieuse des médias sociaux est donc aussi de mise , ajoute-t-elle.

Face à l'intimidation, le DSFSDistrict scolaire francophone Sud dit prendre des initiatives pour réduire l'incidence de tels événements dans les écoles. Par exemple, son projet Harmonie vise à mieux outiller le personnel dans la gestion de situations d'intimidation et aider les élèves à s'affirmer.

