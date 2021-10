Quand l’intimidation en ligne freine les ardeurs politiques

Quand Elhadji Mamadou Diarra a posé sa candidature pour affronter Gilles Lehouillier à la mairie de Lévis, il a malheureusement dû faire face à des insultes de la part de certains internautes en lien avec ses origines.

Oui, je suis noir et je suis originaire du Sénégal. Je ne suis pas né ici, mais Lévis est une ville que j'aime profondément , se désole-t-il.

Elhadji Mamadou Diarra se porte candidat à la mairie de Lévis. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Si M. Diarria s’y était préparé, il relate que la crainte d’être victime d’impolitesse sur les réseaux sociaux a compliqué le recrutement des candidats lors de la formation de son parti politique, Repensons Lévis.

Ça existe. Ce n'est pas tolérable. Malheureusement, ça crée un frein pour les gens qui désirent se lancer dans l'exercice politique. Mais, il faut être au-dessus de cette mêlée , affirme Elhadji Mamadou Diarra.

Je sais où tu habites

Réélu sans opposition pour un troisième mandat comme maire de Saint-Georges, Claude Morin témoigne en avoir vécu de toute sorte depuis son entrée en politique.

On me disait que l’on connaissait mon épouse et mes enfants. On me disait qu'on savait où je demeurais , raconte-t-il.

Qu'on m'attaque personnellement, ça ne me dérange pas. Mais quand on me dit qu'on veut s'en prendre à mon épouse ou à nos enfants, c'est une autre histoire. Une citation de :Claude Morin, maire réélu de Saint-Georges

Claude Morin pose sa candidature pour un troisième mandat à la mairie de Saint-Georges. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Si ces menaces n’ont pas eu raison de sa carrière politique, M. Morin affirme que certains collègues d’autres municipalités quittent leur fonction puisqu’ils ont de plus en plus de difficulté à vivre avec les insultes gratuites en ligne.

Des gens me l'ont dit : "écoute, je ne suis pas allé là pour me faire salir" , relate-t-il.

Plan d’action

Lors des dernières élections municipales en 2017, 56 % des candidats ont été élus sans opposition. Cette année, plus de 53 % des candidats sont déjà élus par acclamation.

La ministre des Affaires municipales croit que ce nombre diminuerait si les candidats étaient mieux outillés pour gérer les réseaux sociaux.

En ce sens, Andrée Laforest les invite à participer à un webinaire préparé par son ministère en collaboration avec l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités.

Un plan d’action pour favoriser le respect et la civilité et une présentation des bonnes pratiques sur les médias sociaux font notamment partie des sujets qui seront abordés.

Je veux que nos élus municipaux se sentent bien dans leurs fonctions, qu’ils disposent des bons outils et surtout, je veux favoriser un climat sain entre élus et envers les élus. Notre plan d’action est une première pierre que nous posons , a précisé la ministre Laforest.

La stratégie de la ministre comprend 11 mesures dont certaines visent également à sensibiliser la population à l’impact de leurs écrits en ligne.

Pierre Gilbert quittera son poste de maire de Saint-Joseph-de-Beauce après le scrutin du 7 novembre. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Après un mandat comme maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Pierre Gilbert à quant à lui décidé de ne pas se représenter au prochain scrutin. Même si cette décision n’est pas directement liée aux réseaux sociaux, il admet que ceux-ci grugent énormément d’énergie.

J'ai arrêté d'aller voir. Alors j'ai moins de problèmes. Mais si on suit ce qui se dit tout le temps c'est essoufflant, c'est démoralisant et c'est stressant. On vient avec une pression sans bon sens soulève Pierre Gilbert.

C'est important d'avoir des mesures pour faire comprendre aux gens que lorsqu'ils écrivent quelque chose sur un réseau social de façon publique, ça peut porter à conséquence légale Une citation de :Pierre Gilbert, maire sortant de Saint-Joseph-de-Beauce

Éteindre des feux

M. Gilbert déplore que la plupart des propos disgracieux en ligne fassent suite à de la désinformation. Souvent sur les réseaux sociaux, il y a des discussions très longues et très agressives sur de fausses hypothèses , dénonce-t-il.

Claude Morin considère que le meilleur moyen de contrecarrer cette montée en épingle est d’expliquer rapidement les décisions prises par les élus aux citoyens mécontents avant que ceux-ci ne se défoulent en ligne.

Chaque citoyen est important. Quand on vous appelle et on veut parler au maire ou à un des conseillers. Il faut l'appeler dans l'heure ou la journée qui suit pour éviter que ça parte de travers. Il faut tout de suite aller au feu , croit-il.

Je conseille aux maires d’essayer de les rencontrer physiquement. Ne répondez pas par écrit à ces gens-là. Vous mettez de l'huile sur le feu. Une citation de :Claude Morin, maire sortant de Saint-Georges

En pleine période de porte à porte, Elhadji Mamadou Diarra remarque également une différence d’attitude entre les interactions qu’il a en personne avec les citoyens et ses interactions en ligne.

Il y en a qui se donne une plus grande liberté quand ils sont à l'arrière de leur écran et écrivent n'importe quoi. Alors que quand on est devant eux, il y a un changement de ton et une certaine politesse qui s’installe , conclut M. Diarra.

Le sommet virtuel organisé par les Affaires municipales est prévu le 6 octobre.