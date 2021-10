Zone d’innovation du littoral est : des citoyens demandent un moratoire

La Table citoyenne littoral est demande un moratoire sur toute vente de terrain liée au projet de zone d'innovation du littoral est, récemment renommé InnoVitam. Les citoyens reprochent à l’administration Labeaume d’avoir élaboré ce projet à huis clos et ne veulent pas d’un développement techno-industriel près de chez eux.

La présidente du conseil de quartier Maizerets, Marie-Hélène Deshaies, réclame une gouvernance partagée où les résidents seraient à la table des décisions pour trancher sur l’avenir de leur milieu de vie.

Ce qu'on demande aux candidats municipaux, c'est de mettre un moratoire sur la vente des 15 terrains [...] et ensuite la mise en place d'un processus de gouvernance partagée. Là, on va pouvoir parler, avancer ensemble et établir un lien de confiance avec la population.

Selon elle, le développement proposé par la Ville risque d’empirer les problèmes de qualité de l’air dans le secteur. La Table citoyenne littoral est souhaite un projet qui répondrait non pas aux besoins d’intérêts privés, mais aux besoins des citoyens et citoyennes qui restent dans le quartier .

Biodiversité et logement social

La Table citoyenne du littoral est accompagne sa demande de moratoire de six propositions pour améliorer la qualité de vie dans le quartier. En opposition au développement technologique proposé, l’organisme suggère plusieurs initiatives de végétalisation des espaces.

Il est question notamment de créer un corridor de biodiversité et mobilité active sur les terrains au sud du chemin de la Carnaridère, entre le boulevard Henri-Bourassa et le viaduc des Capucins.

Marie-Hélène Deshaie soutient aussi que le garage municipal à l’intersection Henri-Bourassa et de la Canardière représente une occasion unique de créer au centre social qui serait géré par les citoyens.

Le projet est inspiré du bâtiment 7 à Montréal qui a ouvert ses portes en juin 2019. Un CPECentre de la petite enfance , une épicerie communautaire et des ateliers partagés ont notamment été aménagés dans un ancien bâtiment ferroviaire.

Ce bâtiment-là nous semble exceptionnel pour ça. […] Il faut redonner cet espace-là aux gens , réclame Mme Dehaies.

Marie-Hélène Deshaies, présidente du conseil de quartier Maizerets, et Marcel Paré, membre fondateur de la Table citoyenne littoral est Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

La Table citoyenne demande aussi à la Ville de développer un plan clair pour la construction de logements sociaux et abordables et de dédier des espaces à l’agriculture urbaine. Il est aussi question de renaturaliser l’ancien dépôt à neige du quartier pour faciliter l’accès au fleuve Saint-Laurent.

On veut empiler du techno industriel sans étudier les conséquences que ça va représenter pour nos milieux de vie , dénonce Marcel Paré, membre fondateur de la Table citoyenne littoral est. Il revendique le droit à la santé et le droit à la qualité de vie.

Campagne municipale

En réponse à la demande de moratoire, Équipe Marie-Josée Savard indique qu’aucun terrain n’a été vendu jusqu’à maintenant et aucun ne sera vendu pendant la campagne, puisque toute vente doit être adoptée au conseil municipal .

On ajoute qu’il est faux de prétendre que le projet sera réalisé à huis clos alors que la consultation en ligne Rêvez les quartiers de la Canardière vient de prendre fin. Comme dans tout projet majeur, des consultations et des rencontres d’information citoyennes auront lieu , promet Équipe Marie-Josée Savard.