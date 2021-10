Une saison automnale probablement favorable aux producteurs agricoles de l’Ontario

Un automne généralement chaud avec des températures au-dessus de la normale est prévu pour la province de l’Ontario. Les normales automnales se situent généralement entre 15 degrés Celsius à Windsor et 8 degrés Celsius à Hearst. Un scénario qui pourrait avoir des retombées positives pour les agriculteurs et les éleveurs ontariens.

Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de science analytique en agroalimentaire à l’Université Dalhousie, affirme que des conditions plus chaudes pourraient permettre une agriculture plus performante et une diminution des coûts de production du bétail.

Ça pourrait être quasiment une bonne nouvelle , dit-il.

Sylvain Charlebois affirme que l'accès à l'eau est moins important à l'automne parce que c'est la saison des récoltes. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

L’expert explique que pour les producteurs de grain, la saison est pratiquement terminée. De plus, avec des températures chaudes, les agriculteurs n’auraient pas à faire la récolte à toute vitesse, par crainte du gel.

On peut permettre aux animaux de rester dehors plus longtemps, ce qui améliore la qualité du lait et d’autres produits. Une citation de :Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de science analytique en agroalimentaire à l’Université Dalhousie

M. Charlebois affirme qu’il y a beaucoup de productions en serre dans le Sud de l’Ontario.

Un temps plus chaud, ça va diminuer les coûts de chauffage. Une citation de :Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de science analytique en agroalimentaire à l’Université Dalhousie

Le professeur rappelle toutefois qu’il est difficile de généraliser, puisque chaque région en Ontario à son propre microclimat.

Steven Flisfeder, météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada, explique que dans le Nord-Est ontarien, les températures suivent davantage la courbe normale de la saison.

Il affirme que les modèles météorologiques en ce qui concerne les précipitations sont discordants.

De son côté, Réjean Pommainville, directeur provincial de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario affirme qu’en ce moment c’est la récolte du soya, et les périodes de beau temps sont nécessaires pour la récolte . C’est bon d’avoir de la pluie de temps en temps, mais pas trop pour faire les récoltes , dit-il.

On n’a pas besoin de beaucoup de chaleur, mais on a besoin du soleil. Les grandes quantités de pluie en quelques heures, ça endommage les champs. Une citation de :Réjean Pommainville, directeur provincial de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario

De plus, de façon générale, des systèmes dépressionnaires seront aussi au rendez-vous. En effet, une dépression occasionnera de la pluie sur la province au cours de la première fin de semaine du mois d’octobre.

Il y aura des tempêtes comme toujours avec des vents très forts. Une citation de :Steven Flisfeder, météorologue

Le météorologue Steven Flisfeder affirme que sur le plan des prévisions, il n’y aura pas de grandes surprises. Toutefois, il exhorte la population à se tenir au courant des dernières tendances de la météo qui peut être changeante.