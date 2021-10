Être propriétaire et candidat municipal vous place-t-il en conflit d’intérêts?

En pleine crise du logement, le fait que des candidats aux élections municipales soient des propriétaires constitue un conflit d'intérêts potentiel, selon des défenseurs des droits des locataires à Montréal. Et rien n'oblige ces candidats à dire publiquement qu'ils possèdent des immeubles à logements.

Lyn Leigh O’Donnell affirme avoir sursauté en voyant une annonce pour la location – à 2100 $ par mois – d’un appartement de trois chambres à coucher à Verdun.

En 2019, le loyer pour un appartement de cette dimension était en moyenne de 1010 $, selon un rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

L’annonce précisait que l’appartement entièrement rénové était doté d’une terrasse privée sur le toit offrant une vue sur le centre-ville de Montréal.

Mme O’Donnell affirme avoir vu quantité de Verdunois de longue date devoir quitter Verdun, en raison de la spéculation et des loyers exorbitants. C’est en réponse à la crise du logement qui sévit dans cet arrondissement montréalais qu’elle a fondé le groupe Verdun, Ensemble contre l'embourgeoisement.

Lyn O’Donnell a sursauté une fois de plus quand elle a appris que la personne à l'origine de l’annonce du logement à 2100 $ était Antoine Richard, candidat d'Ensemble Montréal à la mairie d’arrondissement de Verdun.

C’est choquant , affirme-t-elle.

Dans le cadre de la campagne électorale municipale en cours, CBC News a compté plusieurs candidats qui sont propriétaires d’immeubles à logements multiples où ils ont, dans certains cas, leur résidence principale.

La liste dressée par CBC inclut des conseillers d’arrondissement et de ville, ainsi que des candidats à la mairie d’arrondissement. Les candidats sur cette liste se présentent pour Ensemble Montréal ou pour Projet Montréal.

Aux yeux de certains, ces politiciens municipaux qui sont aussi propriétaires pourraient vouloir éviter de s’attaquer à la crise du logement. Pour Lyn O’Donnell, un propriétaire qui tire profit des loyers élevés tout en étant sur la scène politique municipale est absolument en conflit d’intérêts .

Une personne au pouvoir qui a des intérêts dans l’affaire et qui compte des amis et des collègues dans ce domaine, c’est vraiment douteux.

C’est également l’avis d’Amy Darwish, coordonnatrice du Comité d’action de Parc-Extension : Les gens qui possèdent eux-mêmes des logements et qui tirent avantage de la hausse du prix des loyers ne seront pas enclins à mettre de l’avant des mesures concrètes pour enrayer le problème.

[Les propriétaires en politique] font partie du problème, et cela se reflète dans le genre de priorités qui finissent par être établies. Une citation de :Amy Darwish, coordonnatrice du Comité d’action de Parc-Extension

Mme Darwish affirme que le Comité d’action de Parc-Extension a réclamé que soit prolongé, durant la pandémie, le moratoire sur les évictions de locataires. Sans succès.

Dans Verdun, Lyn O’Donnell soutient qu’un règlement destiné à interdire la fusion de logements pour les transformer, par exemple en unifamiliales, a été affaibli pour que soient exclus duplex et triplex. En conséquence, des locataires ont été évincés.

Les propriétaires et les promoteurs ont l’oreille des autorités municipales, affirme Amy Darwish. C'est frustrant et décevant, mais ce n’est pas surprenant.

En vertu du code de conduite des élus de la Ville de Montréal, un membre du conseil ne peut pas se mettre dans une situation réelle, potentielle ou apparente de conflit d’intérêts. Il n’est pas écrit spécifiquement que le fait d’être un propriétaire et d’avoir des immeubles à logements puisse être une infraction potentielle aux règles.

Un immeuble d'habitation à Montréal (archives) Photo : Radio-Canada

Une déclaration écrite

Toutefois, en vertu de la loi provinciale, les élus doivent annuellement produire une déclaration écrite de leurs intérêts financiers, directs ou indirects. Cela inclut les propriétés qu’ils ont dans la grande région métropolitaine.

Une fois élus, les représentants montréalais doivent produire leur déclaration dans un délai de 60 jours, mais aucune déclaration n’est requise pour les candidats qui font campagne.

Tant aux niveaux provincial que fédéral, les déclarations des élus sont publiques, mais ce n’est pas le cas pour celles faites par les élus de la Ville de Montréal.

Et c’est une partie du problème, dit Jason Prince, planificateur urbain et professeur à temps partiel de l’École des affaires publiques et communautaires de l’Université Concordia, car le fait qu’un candidat possède ou pas un immeuble à logements ou qu’il agisse à titre de propriétaire est certainement d’intérêt pour les électeurs .

La transparence fait partie du puzzle. Elle n’en est pas l’unique pièce, mais cela fait partie de la solution.

Une question compliquée

Ensemble Montréal n’a pas répondu aux multiples requêtes de CBC à ce sujet et n’a pas rendu Antoine Richard, candidat à la mairie de Verdun, disponible pour une entrevue.

Dans une déclaration, Projet Montréal a affirmé qu’il accueillait les bons propriétaires honorant leurs responsabilités et voulant que les familles puissent rester en ville.

Pour nous, il est important de ne pas restreindre l’accès aux candidats de qualité, qui partagent nos valeurs et qui ont la volonté de protéger et de soutenir l’accessibilité au parc locatif de Montréal. Une citation de :Déclaration de Projet Montréal à CBC

Projet Montréal a aussi fait référence aux déclarations, affirmant que la Ville dispose de mécanismes pour prévenir les conflits d’intérêts.

Est-ce qu’être un propriétaire place un politicien municipal en conflit d'intérêts? Selon Jason Prince, oui. Mais il souligne que d’interdire aux propriétaires d’être candidats ne survivrait pas à une contestation judiciaire. Et il signale aussi que des conflits d’intérêts peuvent survenir dans bien d’autres secteurs que l’habitation.

Par exemple, dit-il, l’ancien président du comité exécutif, Pierre Desrochers, avait travaillé dans l’industrie des combustibles fossiles avant de se lancer en politique municipale et il prenait des décisions relativement au transport collectif .

Ce genre d’information doit être transmise aux électeurs , dit-il.

C’est là [au niveau municipal] que beaucoup d’importantes décisions seront prises dans les cinq, dix années à venir au sujet des changements climatiques, de la crise du logement, de la destruction des espaces verts , affirme Jason Prince.

D'après les informations de Laura Marchand, de CBC