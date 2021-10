Le président de l’ AFNAssociation des francophones du Nunavut , Goump Djalogue, explique que l’objectif d’un tel regroupement est de donner une voix à la jeunesse francophone du Nunavut . Des fois, lorsque nous organisons des activités, les ados et les pré-ados ne se reconnaissent pas dans ça, dit-il. On veut leur donner une voix et leur permettre de nous donner des idées sur ce qu’ils veulent voir à l’AFN.

On est dans un milieu minoritaire, donc si on ne les engage pas très tôt, il y a le risque qu’ils ne s’approprient pas la culture francophone. Une citation de :Goump Djalogue, président de l’AFN

Goump Djalogue est le président de l'Association des francophones du Nunavut depuis septembre 2020. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

L’une des six membres du conseil d’administration de l’ AFNAssociation des francophones du Nunavut et enseignante à l’École des Trois-Soleils, Nadine Petnkeu, avait déjà manifesté son intérêt pour créer un tel comité lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’association en 2020. L’ AFNAssociation des francophones du Nunavut dispose actuellement d’un comité pour sa radio communautaire et d’un regroupement pour les parents francophones.

S'ouvrir à la communauté inuit

Nouvellement embauchée à l’ AFNAssociation des francophones du Nunavut , Félicie Wingerter est responsable des communications et agente de liaison entre l’organisme et la communauté. Elle chapeaute aussi le Regroupement des parents francophones du Nunavut (RPFN) et prépare le nouveau comité jeunesse.

Félicie Wingerter prépare actuellement la programmation du comité jeunesse de l'AFN. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Félicie Wingerter explique que le comité sera inclusif des autres communautés linguistiques et que les activités ne s’adresseront donc pas uniquement aux jeunes francophones. Le comité est francophone, mais la mission est qu’il soit ouvert à tous, précise-t-elle. Ça va être de faire un pont entre les trois cultures dans la communauté.

Ce rapprochement est d’ailleurs un des objectifs de l’ AFNAssociation des francophones du Nunavut pour l’année à venir. Le but c’est d’aller chercher des partenaires pour s’ouvrir à la communauté [inuit] , indique-t-elle.

Selon Félicie Wingerter, le comité jeunesse devrait être lancé d’ici le mois prochain. Parmi les activités à venir, le comité prépare un concours de talents et des ateliers culturels. Elle ajoute qu’il pourrait aussi faire venir des invités du Sud.

Au mois d’août, l’ AFNAssociation des francophones du Nunavut a reçu un financement d’environ 50 000 $ sur un an du ministère du Patrimoine canadien pour mettre sur pied ce comité jeunesse.