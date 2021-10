La hausse du salaire minimum de 10 cents l’heure en Ontario entraîne des insatisfactions

Brady Hakker gagne le salaire minimum en remplissant les étagères d'une épicerie de Windsor. Il accueille avec dérision l'augmentation de salaire.

Je suis presque un peu insulté, en toute honnêteté. Cela ne fera aucune différence, surtout compte tenu de la hausse des prix ces derniers temps , affirme-t-il.

Brady Hakker paie actuellement ses études pour devenir parajuriste au Collège St. Clair. Il en veut au gouvernement Ford.

Le gouvernement a passé une bonne partie de cette pandémie à dire que les employés des épiceries et d'autres travailleurs essentiels sont des héros. Comment ose-t-il ? Une citation de :Brady Hakker, employé d'épicerie

Brady Hakker gagne le salaire minimum en remplissant les étagères d'une épicerie de Windsor. Il est insulté par cette faible augmentation. Photo : CBC / Darrin Di Carlo

En conférence de presse lundi, le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton, n'a pas commenté directement la hausse du salaire minimum. Il a plutôt souligné qu'il ne veut pas d'une économie fondée sur des emplois au salaire minimum.

Les travailleurs ont besoin d'être formés pour pourvoir des postes vacants plus lucratifs afin de pouvoir nourrir leur famille , a-t-il dit.

Peu de temps après avoir remporté les élections en 2018, le gouvernement Ford a gelé le salaire horaire minimum à 14 $, abrogeant une loi qui l'aurait poussé à 15 $ l’automne venu.

La Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires fixe les conditions de cette augmentation, qui est liée à l'indice des prix à la consommation de l'Ontario de 2020.

À titre comparatif, le salaire minimum ontarien est supérieur à celui du Québec, mais demeure inférieur à ceux de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Salaire minimum au Canada Salaire minimum au Canada Province ou territoire Salaire minimum (de l'heure) Nunavut 16 $ Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Colombie-Britannique 15,20 $ Alberta 15 $ (travailleurs non spécialisés) - 13 $ (étudiants de moins de 18 ans) Ontario 14,35 $ (travailleurs non spécialisés) - 12,55 $ (serveurs d'alcool) - 13,50 $ (étudiants de moins de 18 ans) Québec 13,50 $ (travailleurs non spécialisés) - 10,80 $ (travailleurs à pourboire) L'Île-du-Prince-Édouard 13 $ Nouvelle-Écosse 12,95 $ Terre-Neuve-et-Labrador 12,75 $ Manitoba 11,95 $ Saskatchewan 11,80 $ Nouveau-Brunswick 11,75 $

Un impact minime, selon un expert

En entrevue avec CBC, la chef du NPD, Andrea Horwath, a qualifié la déclaration de McNaughton d'insensible et a affirmé que le salaire minimum en Ontario devrait être d'au moins 15 $ de l'heure.

Selon elle, le salaire devrait être plus conforme aux coûts, car les coûts augmentent .

Le chercheur en histoire du travail au Canada Christo Aivalis constate de son côté que l'impact de cette augmentation risque d'être minime, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Les employeurs sont déjà en concurrence pour les travailleurs. Dans plusieurs cas, ils doivent les attirer avec des salaires plus élevés , explique-t-il.

Les taux de salaire minimum pour les étudiants de moins de 18 ans et pour les travailleurs qui servent de l'alcool et reçoivent des pourboires augmentent également de 10 cents, à 13,50 $ et 12,55 $ respectivement.

Avec les informations de CBC et Anne-Marie Trickey