Élections municipales : les luttes se précisent au Centre-du-Québec

La période de mise en candidature en vue des élections municipales du 7 novembre se termine à 16 h 30 ce vendredi.

Le maire sortant, Alain Carrière, la conseillère municipale sortante Stéphanie Lacoste et de l'homme d'affaires Othman Bouattour ont déposé leur candidature.

À l'heure actuelle, les municipalités de Victoriaville et Princeville ne comptent qu'un seul candidat au poste de maire. Si rien ne change d'ici la fin de l'après-midi, ils seront automatiquement élus. J'ai beaucoup d'ambition pour ma ville où la qualité de vie est incomparable, où le coût de la vie est abordable. J'ai le goût de contribuer positivement au développement de ma ville , soutient Antoine Tardif, candidat à la mairie de Victoriaville.

L'aspirant maire de Princeville, Gilles Fortier, croit que l'avenir est prometteur pour sa ville. J 'ai une belle équipe de conseillers. J'ai toujours travaillé dans l'harmonie et l'efficacité. Il y a tellement de municipalités où ça ne fonctionne pas. On a encore plein de projets pour remplir les quatre prochaines années facilement.