Une éclosion de COVID-19 à la Résidence St-Raphaël à Jonquière

Il s'agit de la première éclosion à se déclarer dans une résidence privée pour aînés (RPA) au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis la fin du mois de mai. Une éclosion avait alors été rapportée au Manoir Champlain, à Chicoutimi, du 25 mai au 11 juin.

Contactée par Radio-Canada, la direction de l'établissement n'a pas voulu confirmer le nombre de cas positifs. Il y en a cependant au moins deux qui sont reliés, ce qui est le critère pour qu'une éclosion soit officiellement déclarée par la santé publique.

Le directeur de la résidence, Richard Harvey, a indiqué que tout le personnel se concentre actuellement à freiner cette éclosion.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a confirmé pour sa part qu'il y a bel et bien un milieu de vie en éclosion à Jonquière et que des équipes de la santé publique accompagnent la résidence pour aînés. Toutefois, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ne nomme jamais les établissements privés.

La Résidence St-Raphaël n'apparaît cependant pas dans la mise à jour quotidienne publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Une 2e éclosion

C'est la deuxième fois qu'une éclosion se déclare dans cette RPArésidence privée pour aînés . Au plus fort de la deuxième vague l'automne dernier, il y avait eu jusqu'à 24 cas actifs dans le cadre d'une éclosion qui avait débuté le 19 novembre. Elle avait pris fin un peu avant Noël. Heureusement, il n'y avait eu aucun décès, contrairement à plusieurs autres RPArésidence privée pour aînés .

Mardi, Québec a annoncé qu'une troisième dose de vaccin serait bientôt administrée pour les résidents des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), des RPArésidence privée pour aînés et des ressources intermédiaires (RI) ou de type familial (RTF).

La décision était basée sur un avis du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) qui recommande que la troisième dose d'un vaccin à ARN messager (Pfizer-BioNTech ou Moderna) soit injectée six mois après la deuxième, afin d'empêcher une diminution de l'efficacité vaccinale.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 94,8 % des personnes âgées de 60 à 69 ans sont adéquatement vaccinées. Le taux est de 96,8 % pour les 70 ans et plus.

Avec des informations de Linda Bergeron et Louis Martineau