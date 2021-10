Inspirés par Greta Thunberg, des jeunes de Québec veulent changer le monde

Antonin Girard, 13 ans, et Noah Ducharrme, 14 ans, n'ont manqué que quelques rassemblements hebdomadaires depuis février dernier.

Au début, ils n'étaient que deux. Aujourd'hui, ils sont environ une dizaine. Leur mouvement grossit constamment. Des étudiants de l'école De Rochebelle devraient se joindre à l'initiative bientôt.

On est là contre l'ignorance des gouvernements , lance Antonin.

L'initiative hebdomadaire n'est pas sans rappeler celle lancée par l'écologiste Greta Thunberg.

À 15 ans, la militante, maintenant connue sur la scène internationale, protestait devant le parlement suédois chaque vendredi pour dénoncer l'inaction face aux changements climatiques.

Le concept de venir chaque semaine s'asseoir devant le parlement pour livrer un message, personnellement, j'en ai surtout entendu parler par Greta Thunberg , confirme Noah Ducharme.

Faire les choses différemment

Les étudiants disent se déplacer chaque semaine, d'abord pour implorer le gouvernement de mieux protéger la nature, mais aussi nos familles, nos parents .

Le gouvernement pense de la même manière depuis beaucoup de temps. Pour survivre à ça, il faut qu'il pense d'une autre façon. Il faut qu'il ose , lance Antonin.

Moi, je trouve que fondamentalement, notre monde est injuste. Que ce soit la justice climatique, les problèmes de racisme, de sexisme, n'importe quoi , ajoute Noah Ducharme.

Devant cette multiplicité des injustices, il devient épuisant de penser à en régler une seule.

Je suis tanné de me dire, quand je vais prendre un café, que peut-être qu'il a des gens qui sont exploités aujourd'hui. J'aimerais ne pas avoir à penser à ça , dit-elle sans détour.

Petits gestes font boule de neige

Les jeunes sont conscients qu'ils ne sont pas des milliers à manifester chaque semaine. Par contre, toute révolution a débuté quelque part, prévient Antonin.

À travers l'histoire, toutes les petites révolutions ont commencé avec 4 à 5 personnes qui se sont dit que ce n’était pas correct. Ç'a grandi. On peut le faire, on est capable , mentionne-t-il.

Ça peut juste grandir, ce mouvement-là. Une citation de :Antonin Girard

On le sent de plus en plus et dans le futur, on va le voir de plus en plus. Les gens sont prêts à voir du changement, à l'exiger. Si ce n'est pas [les gouvernements] qui font avancer le changement, il y en a d'autres qui vont le faire , croit de son côté Noah.

Les jeunes sont aussi responsables d'une pétition qui vise à annuler l'intention du gouvernement d'augmenter la norme de nickel permise dans l'air à Québec.

Fidèles à leur habitude, ils seront de retour devant le parlement jeudi prochain. Et peut-être seront-ils plus que dix...

