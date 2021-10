Incitatifs pour les infirmières : l’Outaouais toujours en attente de détails, dit le SPSO

La présidente par intérim du SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais , Karine D’Auteuil, affirme que, tout comme ses membres, le syndicat est dans le néant au sujet de ces modalités. Elle avance que des membres de son syndicat attendent de voir les conditions en lien avec ces primes pour déterminer si ça les attire ou pas .

Elle souligne qu’une fois les conditions annoncées, il faut un délai pour laisser le temps aux professionnels en soins de lever la main s'ils sont intéressés aux montants incitatifs avant même leur entrée en fonction. Elle déplore que les gestes concrets, encore une fois, se font attendre .

Une semaine de passée, c'est déjà trop pour l'Outaouais où on a une pénurie dangereuse présentement. Une citation de :Karine D'Auteuil, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais

Par ailleurs, la présidente par intérim du SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais soutient également que le syndicat et ses membres sont toujours en grande attente d'une directive claire, nette et précise pour que cesse l’utilisation des heures supplémentaires obligatoires (TSO) dans le milieu de la santé publique.

On aurait dû avoir déjà les conditions en partant avec l'annonce et non une semaine ou deux plus tard, parce que là on fait juste ralentir le processus , dit-elle.

Plus ils tardent, plus le monde va se décourager et ils perdent confiance, déjà que la confiance n'est pas très présente envers M. Dubé et le gouvernement. Une citation de :Karine D'Auteuil

Dans une déclaration par courriel, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais réfère ICI Ottawa-Gatineau à un point de presse prévu le 4 octobre à ce sujet. Le point de presse abordera les questions du recrutement des infirmières en lien avec les primes , peut-on lire dans le courriel du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

L’unité du 7e nord de l’Hôpital de Gatineau pourrait bientôt fermer

Au cours de l’entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau, vendredi matin, Karine D’Auteuil lance que l’unité du 7e nord de l’Hôpital de Gatineau pourrait fermer vers la deuxième semaine d’octobre.

Présentement, les trois unités de médecine chirurgie étaient fermées partiellement, donc là, ils ont décidé de fermer complètement une unité [et] rouvrir les deux autres unités à pleine capacité en rapatriant tous les professionnels en soins sur deux unités seulement au lieu de trois , avance Karine D’Auteuil.

De ce qu’elle comprend, tous les professionnels qui ont un poste au 7e nord vont être déplacés sur les deux autres unités qui restent ouvertes .

De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais indique par courriel qu'il n'y a aucune fermeture de lits pour le 7 nord n’est prévue pour le moment. Cependant, le manque de main-d'œuvre pourrait changer la donne.

Toutefois, considérant le manque de main-d’œuvre en lien avec des employés non vaccinés et les structures de postes fragiles, il est possible qu'il y ait des fermetures de lits. Aucune orientation finale n'a été prise. Les orientations seront prises selon le plan de contingence qui est actuellement en cours de discussion. Une citation de :CISSS de l’Outaouais

Invité à préciser ses propos sur le manque de main-d'œuvre liée aux employés non vaccinés et la possibilité d'une fermeture de lits, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais indique qu'il pourra répondre à toutes [nos] questions lors du point de presse lundi .

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil et Laurie Trudel