L’évêque d’Amos Mgr Lemay lance un appel pour encourager la vaccination

Dans la lettre, Monseigneur Lemay raconte qu'il a attrapé la COVID-19, mais qu'il n'a ressenti que de légers symptômes pendant quelques jours, soit le nez qui coule et de la fatigue

J’ai été privilégié parce que j’ai été peu malade , raconte-t-il.

Je me suis rendu compte, dans cette expérience-là, que ce que nous disent les scientifiques et les médecins, qu’étant doublement vacciné, on peut l’attraper pareil, mais pas de façon intense, de façon plus bénigne, je confirme que c'est ce qui m'est arrivé.C’est pourquoi je recommande à tout le monde le double vaccin , assure-t-il, ajoutant qu’il ne se méfiait pas du vaccin auparavant.

J’y fais confiance. Des vaccins, depuis mon enfance que j’en ai , dit-il.

Monseigneur Lemay croit qu'il a contracté le virus à la suite de l'assemblée plénière des évêques du Québec, qui a eu lieu du 13 au 17 septembre à Nicolet.

Lui et deux autres évêques, qui étaient auparavant à Budapest, ont reçu un résultat de test positif après cette assemblée.

Par la lettre, il espère faire changer d'avis certaines personnes récalcitrantes à l'égard du vaccin.

Pour mes confrères évêques, je ne saurais dire, mais dans le diocèse ici, il y a quelques agents de pastorale qui ne sont pas vaccinés, qui sont méfiants. Je le mentionnais dans la lettre, on veut une ambiance sécuritaire pour tout le monde , souligne-t-il.

C’est une petite goutte d’eau dans l’océan, mais si ça peut convaincre un ou deux indécis ce sera ça de pris , affirme l’évêque.