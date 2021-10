Le NPD demande à Jason Kenney de rendre la vaccination obligatoire pour tous les députés

C'est le député néo-démocrate d'Edmonton Sud Ouest, Thomas Dang, qui a pris la parole ce vendredi pour presser le gouvernement conservateur de donner l'exemple.

On ne peut plus accepter la présence d'un député non vacciné. Ce sont des leaders élus qui doivent montrer l'exemple en envoyant un message clair aux Albertains que les vaccins sont sans danger et qu'ils sont notre meilleure défense contre le virus , a dit Thomas Dang en conférence de presse.

Un message fort qui arrive au lendemain de l'annonce du gouvernement provincial que tous ses fonctionnaires devront se faire vacciner.

D'ici le 30 novembre, les 25 500 employés provinciaux devront fournir une preuve de vaccination ou présenter régulièrement un résultat négatif à un test de dépistage du SRAS-CoV-2.

Le NPDNouveau Parti démocratique albertain demande que tous les élus soient vaccinés afin de protéger le système de santé. Le parti affirme que chacun de ses 24 députés est pleinement vacciné.

Jason Kenney a fait savoir ce jeudi que des discussions en interne sont en cours sur ce sujet délicat. Par le passé, plusieurs de ses députés ont déclaré leur opposition à la vaccination obligatoire.