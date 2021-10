La fonction d’écoute en arrière-plan s’étend à tous comptes YouTube Music

L’absence de cette fonctionnalité était un irritant majeur pour nombre d'utilisateurs et utilisatrices de l’application mobile, qui n’ont pas manqué de le signaler à l’entreprise de Google.

Il faut dire que la musique est la raison la plus populaire pour laquelle la population québécoise se tourne vers YouTube, selon le plus récent rapport sur l’impact de YouTube.

Vous nous avez clairement signifié que vous vouliez de la musique sans interruption , a indiqué Jason Robinson, gestionnaire produit de YouTube Music, dans un communiqué.

Mais voilà que les années où l’application YouTube Music devait demeurer ouverte en tout temps – sans quoi la musique s’arrêtait – appartiendront au passé dès le 3 novembre prochain pour les comptes gratuits. Les abonnements Music Premium sans publicités (12,99 $/mois) peuvent déjà faire jouer la musique en arrière-plan.

Une fonction toujours absente de YouTube

Il faudra toutefois télécharger YouTube Music sur le Google Play Store ou l’App Store, qui remplace la défunte Google Play Musique, pour pouvoir en profiter. Sur l’application classique de YouTube, le son continuera de s’arrêter quand la fenêtre sera fermée.

L'application Google Play Musique a commencé à être débranchée en octobre 2020. Photo : Google

Les propriétaires d’appareils iOS et Android pourront minimiser la fenêtre de YouTube Music et poursuivre leur écoute tout en naviguant sur d’autres applications de leur téléphone intelligent. Éteindre l’écran n’arrêtera pas non plus la musique, selon ce qu’a précisé l’entreprise dans le communiqué.

Au début du mois de septembre, les services payants de l’entreprise, soit YouTube Music Premium et YouTube Premium, ont dépassé les 50 millions de personnes abonnées, incluant les membres de la version d’essai.

La mise à jour incluant la fonction d’écoute en arrière-plan sera déployée en exclusivité à tous les utilisateurs et utilisatrices du Canada le 3 novembre prochain.