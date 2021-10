Le passeport vaccinal prend forme à l’Île-du-Prince-Édouard

L’exigence de présenter une preuve vaccinale dans certains établissements de l’île entre en vigueur le 5 octobre.

Néanmoins, le système électronique du passeport, qui comportera un code QR, sera implanté vers la fin du mois.

D’ici là, les Prince-Édouardiens devront se prévaloir d’une copie de leur dossier de vaccination. Le document peut être téléchargé sur le site du gouvernement.

Une version papier ou électronique du document, comme une capture d’écran, suffira pour avoir accès aux endroits où la preuve de vaccination sera demandée.

Une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement sera aussi requise à l’entrée des commerces ou des événements.

À quoi ressemblera-t-il?

L’application PEI Vax Pass Verifier fournira un document composé de deux pages.

La première page sera utilisée comme étant la carte d’identité des détenteurs et pourra être utilisée lors des voyages.

Cette page du passeport vaccinal contiendra le nom et la date de naissance de son détenteur ainsi que le code QR contenant les informations sur son statut vaccinal et un sceau de vérification des autorités insulaires.

La deuxième page comprendra une version plus courte du document et sera un format portefeuille .

Dans cette page, le code QR, la date de naissance et le nom de la personne seront les seules informations disponibles, ce qui donnera l’occasion aux détenteurs du document de garder leur statut vaccinal en privé.

Seul un lecteur du code QR pourra obtenir l'information du nombre de doses reçues.

Le passeport vaccinal sera requis lors des événements à l’intérieur et à l'extérieur, notamment lors des concerts ainsi que dans des restaurants et des cinémas.

Le document ne sera pas requis dans certains lieux, notamment les épiceries, les dépanneurs et les pharmacies.

Les visiteurs

Les visiteurs désirant accéder aux services et aux événements à l’île ne seront pas tenus d’obtenir le passeport vaccinal.

Ces personnes pourront fournir le carnet de vaccination émis par le gouvernement de leurs province, territoire ou pays d’origine.

Ces personnes seront aussi tenues de présenter une pièce d’identité avec photo, émise par un gouvernement.

Des exceptions

La preuve de double vaccination sera exigée aux personnes pleinement vaccinées, mais quelques exceptions seront accordées, notamment aux personnes ayant eu des réactions allergiques à la première dose du vaccin, celles souffrant de conditions médicales particulières ainsi que les enfants âgés de moins de 12 ans qui ne peuvent pas encore se faire vacciner.

Les gens qui désirent avoir cette exemption en raison de leur condition de santé devront se procurer, auprès de leur médecin, un document confirmant leur condition.

Selon les données présentées lors de la séance d'information, les cas de COVID-19 augmentent de façon exponentielle au pays, surtout ceux attribués au variant Delta.

À l'île, 94,1 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 et 87 % est pleinement vaccinée.

La PEI Vax Pass restera en place jusqu’à ce que les risques d’éclosion de cas soient réduits dans la province.