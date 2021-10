Anthony Kavanagh se lance dans la musique pop avec Finally

Je ne m’en rends pas compte encore, je n’ai pas l’impression que c’est vrai , lance-t-il d’emblée à la chroniqueuse culturelle du 15-18.

En effet, si l’humoriste a toujours eu le sens musical, chantant dans la plupart de ses spectacles, le chemin vers un premier album en bonne et due forme aura pris trois décennies.

Enfin! J’attendais ce moment depuis 30 ans. Une citation de :Anthony Kavanagh

À 20 ans, je voulais déjà être chanteur, j’hésitais entre [ça et l’humour]. J’avais fait des maquettes à l’époque et j’étais allé voir des maisons de disques. [Mais] souvent, elles me disaient "tu décolles en humour, tu ne gagneras pas ta vie au Québec en chantant."

Finalement, les années ont passé et Anthony Kavanagh s’est consacré à sa carrière bien remplie en humour. Sa seule expérience musicale, en France en 2006, n’a pas été concluante. Ça a été la croix et la bannière ce projet-là. Ça a été pénible et je n’en garde pas un très bon souvenir , affirme-t-il, se rappelant l’approche très interventionniste de l’étiquette avec laquelle il faisait affaire.

La peur de mourir

Le goût de faire de la musique est toutefois revenu en force lorsque l’humoriste a frôlé la mort en décembre 2017, victime d’une embolie pulmonaire quelques heures avant de se produire sur scène en Nouvelle-Calédonie.

En sortant de cette expérience-là, j’ai fait ma bucket list, la liste des choses que je voulais faire avant de mourir. Numéro un : faire de la musique avant 50 ans. Donc, j’ai sorti mon premier single à 50 ans , a-t-il expliqué.

L’aide de Marc Dupré

Environ au même moment, il a eu la chance de croiser Marc Dupré, qui s’est proposé de l’aider dans ses démarches, lui qui avait déjà fait la transition d’humoriste à chanteur. Il lui a notamment présenté John Nathaniel, un producteur et auteur-compositeur ayant déjà collaboré avec One Republic. Ce dernier a participé à Finally à titre de compositeur, avec le producteur canadien DJ Domeno. Marc Dupré a de son côté participé à l’écriture de certaines paroles.

Sur Finally, Anthony Kavanagh offre un son très radiophonique, un mélange de soul, blues, funk, hip-hop, rock, une touche électro [qui] baignent dans un éclatant univers pop , selon le communiqué publié. L’artiste aimerait à un moment défendre ses chansons sur scène, mais il préfère attendre d’avoir plus de matériel. Il me faut au moins 14 ou 15 chansons pour faire mon propre show.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.