41 nouveaux cas de COVID-19 signalés vendredi à Terre-Neuve

Les dix autres ont été dépistés dans l’est de Terre-Neuve.

Huit des 41 nouveaux résultats positifs sont ceux de personnes âgées de 19 ans ou moins.

Il y a toujours sept personnes atteintes de COVID-19 qui sont hospitalisées dans la province, dont quatre — le double d’il y a deux jours — qui sont aux soins intensifs.

Trois grappes de cas dans la région centrale

On recensait vendredi 180 cas actifs de la maladie à travers Terre-Neuve-et-Labrador, dont 160 dans la région centrale de Terre-Neuve, où il existe plusieurs grappes de cas.

Les responsables de la santé publique les séparent en trois groupes.

Selon leur dernière mise à jour, 87 cas ont été liés à l’éclosion qui s’est déclarée en septembre à Baie Verte; 57 cas ont été liés aux communautés de Twillingate et New World Island; et 43 cas ont été liés aux communautés de Bishop’s Falls et Botwood. Certains de ces cas sont actifs et d'autres, résolus.

Le virus circule parmi un groupe qui est socialement étroitement lié , déclare vendredi le ministère de la Santé au sujet du regroupement de cas à Bishop’s Falls et Botwood, évoqué pour la première fois il y a deux jours.

Dans les dernières 48 heures, 3248 tests de dépistage ont été effectués, selon les données provinciales.

Vaccination

En date du 28 septembre, 88 % des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et plus de 80 % ont reçu deux doses.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.