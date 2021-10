À Rustico, les enfants s’engagent sur le chemin de la vérité et de la réconciliation

Les élèves de l’école Saint-Augustin de Rustico ont souligné la journée de la vérité et de la réconciliation. Différentes activités ont eu lieu, dans la continuité de la démarche de réconciliation engagée par l’école, depuis un an, avec les Premières Nations insulaires.

Les jeunes ont célébré cette journée le 29 septembre, l’établissement étant fermé le lendemain

J’ai appris qu’il y avait beaucoup plus d’enfants que je pensais qui sont allées dans des écoles résidentielles , raconte Aidan McTague, en 6e année à l’école Saint-Augustin.

Je pense que c’est bon que tout le monde sache ce qui est arrivé. Mais quand j’en ai su plus à ce sujet, ça m’a rendu vraiment triste et ça m’a fait mal au cœur que je savais ces choses , poursuit Keira Dionne Arsenault, elle aussi en 6e année.

De gauche à droite : Aidan McTague (6e année), Keira Dionne-Arsenault (6e année) et Molly McInnis (5e année). Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Les deux enfants se confient sur ce qu’ils ont appris, au cours de l’année scolaire précédente, sur les Autochtones et les pensionnats. L’établissement francophone de Rustico a entrepris, depuis un an, une démarche active de réconciliation et de partenariat avec la communauté mi'kmaw de Lennox Island.

Plusieurs activités ont eu lieu en 2021, avec notamment un voyage éducatif dans la communauté autochtone pour les élèves de la 3e à la 6e année.

Ils ont eu la chance de partager avec des élèves de Lennox Island, ils ont appris des mots en mi'kmaw, et eux leur apprenaient des mots en français , explique Julie Gagnon, la directrice adjointe de l'école.

C’était vraiment fun d’y aller, et j’ai fait de la bannique, comme du pain que tu mets au feu , se souvient Molly McInnis, en 5e année. J'aime beaucoup les arts autochtones, c'est vraiment fascinant , poursuit la jeune fille.

Ce mercredi-là, après avoir écouté une présentation des élèves de 5e et 6e années, les 48 enfants se sont rassemblés dehors, devant le drapeau mi'kmaw abaissé pour l'occasion, afin d'observer deux minutes et 15 secondes de silence, en référence aux restes des 215 enfants retrouvés à Kamloops plus tôt cette année.

Mercredi 29 septembre, les élèves de l'école Saint-Augustin ont observé deux minutes et 15 secondes de silence devant l'établissement. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Les élèves ont ensuite formé un cœur à l'arrière du bâtiment, en se tenant la main. Ils sont vraiment sensibilisés à cette journée, mais aussi au cheminement de la vérité et de la réconciliation. Il y a différentes manières de conscientiser les élèves en salle de classe, mais tous, de la maternelle à la 6e année, sont exposés d'une certaine manière , explique Julie Gagnon.

C'est quelque chose d'important pour moi et pour eux autres aussi. On écoute des vidéos, on lit des livres à propos des Premières Nations. Ce n'est pas encore dans le curriculum en tant que tel, mais pour nous autres, ça fait partie de notre engagement, de nos valeurs, de connaître la communauté mi'kmaw et qu'eux aussi puissent connaître la communauté acadienne , poursuit Julie Gagnon. Elle joint le geste à la parole en montrant le t-shirt orange spécialement conçu pour l'occasion, qui mêle les symboliques mi'kmaw et acadienne.

Les 48 élèves de l'école portaient un t-shirt orange spécialement conçu, mêlant les symboliques mi'kmaw et acadienne. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

On a une histoire et elle vaut la peine d'être connue de chaque côté. Une citation de :Julie Gagnon, directrice adjointe de l'école Saint-Augustin à Rustico

Cette conscientisation ne s'arrête pas à la porte de l'école, selon elle. Il y a certains élèves qui sont connaissants, beaucoup plus peut-être que moi, selon le milieu familial d'où ils proviennent.

Julie Gagnon, directrice adjointe de l'école Saint-Augustin, et Andréa Deveau, directrice du Conseil acadien de Rustico. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Quand on dit chaque enfant compte, c'est que c'est à travers les enfants qu'on va pouvoir continuer cette vague de vérité et de réconciliation. Et que ça n'arrive pas de nouveau, ces tragédies , insiste Julie Gagnon.

Afin de sensibiliser les parents, le centre scolaire-communautaire organise des activités dédiées aux familles, afin d'étendre la démarche à la communauté francophone de Rustico dans son ensemble.