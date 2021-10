Le préfet sortant Allen Cormier prêt pour la bataille électorale

Même si les mises en candidature ferment officiellement vendredi 16 h 30, la préfecture de la MRC de la Haute-Gaspésie s'annonce déjà comme un siège âprement disputé.

Toutefois, Allen Cormier entend bien demeurer en poste pour un quatrième mandat. Il va falloir travailler fort, mais de toute façon, je n'ai jamais pris aucune campagne électorale à la légère, peu importe les adversaires. Moi, je donne le maximum.

Le préfet sortant n’a pas peur de défendre son bilan, notamment sur le plan économique.

Il rappelle que beaucoup de choses ont changé depuis 12 ans en Haute-Gaspésie. On a beaucoup misé sur le développement local dans toutes les collectivités du territoire. On a une saison touristique exceptionnelle. On gère maintenant la croissance sur le territoire parce que la chute de la population a été complètement freinée. Maintenant, on assiste à une croissance.

À l’époque, dit-il, la mairesse de Sainte-Anne-des-Monts, Micheline Pelletier, parlait d’une MRCMunicipalité régionale de comté en dévitalisation depuis les années 1960. C’est maintenant chose du passé pour le préfet.

Allen Cormier souhaite donc aller de l’avant et poursuivre le travail auprès des entrepreneurs et des municipalités pour assurer le développement de projets résidentiels afin d’accueillir ceux qui veulent s’installer en Haute-Gaspésie. Il faudra aussi, dit-il, avoir des services de garde un peu partout sur le territoire. Parce que ça aussi, ça fait partie des besoins, mais ce sont des projets sur lesquels on travaille actuellement.

Pour la continuité

Lors de son premier mandat, Allen Cormier explique que la population demandait surtout de consolider les services de santé comme l’hémodialyse ou le nombre de médecins.

Là, aussi le préfet dit mission accomplie même s’il y a encore du pain sur la planche. C'est important de continuer et étant donné qu'on a une population qui est quand même d’un âge moyen qui est assez élevé, il faut s'assurer qu'on aura toujours tous les éléments pour répondre aux besoins et en matière de santé.

La dernière année, avec la pandémie, a exigé une présence accrue auprès de la population. On a été extrêmement à l'écoute, disponible sur le terrain, disponible également en période COVID. Il y a plusieurs personnes qui étaient un peu en état de détresse, qui avaient besoin de communiquer, qui avaient besoin d'être entendues. J'ai toujours été présent pour mes électeurs, sept jours sur sept, matin, midi et soir.

Québec a annoncé en 2020 que 9 millions seront investis pour rénover l'urgence de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

En matière d’éducation, il voit le Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie comme un outil de développement majeur. Cet outil reste à peaufiner, dit-il. Il faudra voir à obtenir plus de formations attrayantes sur le territoire. On travaille déjà même pour obtenir le cours de conduite d'engins de chantier.

Il souligne qu’un des principaux mandats du préfet est de collaborer avec les autres MRCMunicipalité régionale de comté du territoire de la Gaspésie et des Îles afin de coordonner le développement régional.

Des enjeux comme le développement de la filière bois, celui des sentiers de motoneiges ou de VTT ainsi que le développement de projets éoliens communautaires se discutent à la table des préfets, indique M. Cormier. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, l’éolien rapporte 435 000 $ par année aux municipalités de la Haute-Gaspésie. Donc, on travaille très, très bien ensemble, on a une telle harmonie, une belle collaboration.

La MRC a aussi entrepris pendant le dernier mandat de M. Cormier une révision de son fonctionnement et de ses priorités d’action. On a fait un diagnostic organisationnel de façon à être efficace. On a pris les bonnes décisions et fait les bons gestes. On a pris une tournure vers le développement économique. Ce sont des choix qui sont gagnants.