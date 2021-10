Départ canon pour Squid Game, la série brutale de Netflix sur les inégalités sociales

Bien que Netflix n’a pas divulgué les chiffres de visionnement de la série, M. Sarandos a affirmé qu’ils pourraient bientôt dépasser ceux de la première saison de Bridgerton, qui a été visionnée par 82 millions de personnes.

Squid Game est également un phénomène international. En date du 28 septembre, 95 % des personnes qui avaient visionné la série habitaient à l’extérieur de la Corée du Sud, toujours selon Netflix.

Un thème universel

Le succès de la série dans différents pays témoigne de l’universalité de son thème : les inégalités sociales, examinées ici sous le spectre d’un jeu brutal et impitoyable. Squid Game met en scène des centaines de personnes criblées de dettes qui doivent s’affronter dans une version mortelle de jeux d’enfants. Elles espèrent ainsi mettre la main sur un énorme montant d’argent, qui s’accumule dans une tirelire transparente attachée juste au-dessus d’elles.

La violence de la série est mitigée par la profondeur des personnages, selon Hanh Nguyen, rédactrice principale de la section culture du site Salon.com.

Des participants et des participantes attendent de savoir quel jeu mortel les attend. Photo : Netflix

J’ai été impressionnée que, dans une série où le but du jeu est de s’entretuer, on puisse développer un respect pour les personnages et leur évolution, a-t-elle affirmé. On comprend quelles sont leurs motivations et on développe de la compassion pour eux.

Squid Game se veut aussi une réflexion sur nos pires craintes et notre incapacité à détourner le regard des scènes de violence.

Un regard neuf sur des sujets maintes fois explorés

Depuis sa première, Squid Game a été comparée à toutes sortes de séries et de films qui ont marqué la culture populaire dans les dernières années, comme Parasite, Black Mirror et The Hunger Games.

La série, qui se déroule dans un univers dystopique, emprunte également plusieurs thèmes largement exploités dans le genre de l’horreur et de la fantaisie. C’est familier tout en étant rafraîchissant, dans le sens que ces thèmes [comme la lutte des classes] ont été explorés depuis les débuts du cinéma d’horreur et de fantaisie , a affirmé Chris Alexander, rédacteur en chef du magazine Delirium, spécialisé en films d’horreur.

La popularité de la série reflète également l’appétit du public pour la diversité, selon Chris Alexander. Nous sommes soudainement plus ouverts à embrasser des contenus diversifiés, entre autres parce qu’il y a eu un changement de culture dans les dernières années qui a mis l’accent sur la diversité.

Avec les informations de Jenna Benchetrit, journaliste à CBC News.