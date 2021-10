Bandes dessinées : petites et grandes solitudes

Texte et dessin : Shaghayegh Moazzami

208 page

Shaghayegh Moazzami a quitté l’Iran en 2016 à l’âge de 30 ans. Elle avait un désir de liberté qui n’était pas accordé aux femmes dans son pays. Arrivée au Canada, la liberté qu’elle espérait a pris du temps à s’installer. Surtout qu’un fantôme vient la hanter. Une vieille dame, une ancienne institutrice au visage angoissant, ne cesse de la suivre. Elle remet en cause ses choix de vie de non-croyante et l’insulte constamment.

Dans ce roman graphique, Shaghayegh Moazzami se dépeint avec beaucoup de réalisme. Avec ses qualités et ses défauts. Elle n'hésite pas à montrer ses excès de colère, quitte à créer une distance avec le lecteur.

Un pratique lexique explique plusieurs aspects de la vie en Iran. Un peu d’humour dans cette section finale ajoute un peu de lumière au récit.

Texte et dessin : Catherine Gauthier

112 pages

Une peine d’amour est souvent un événement difficile. Cette épreuve l’est encore plus pour une introvertie qui, au fil du temps, s’est forgée une carapace sociale. Catherine Gauthier illustre cet état, entre crises, déprime et questionnements dans Petit carnet de solitude.

Les illustrations de Catherine Gauthier sont très réalistes, donnant des airs de journal intime à ce carnet. Pourtant, il reste un certain flou dans quelques dessins. Peut-être un peu par pudeur, peut-être aussi pour laisser au lecteur sa propre compréhension de l'histoire.

Souhaiter être brisée comme au cinéma. Ne plus manger. Ne plus me lever. Me teindre en blonde, perdre 10 lb. Écouter la même chanson en boucle.

Une citation de :Extrait de Petit carnet de solitude de Catherine Gauthier