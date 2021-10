COVID-19 : 1 nouveau décès en Outaouais et 61 nouveaux cas à Ottawa

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, le décès est en provenance d'un milieu hospitalier.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais recense, vendredi, 30 nouvelles infections dans la région. Au total, 178 cas sont toujours actifs.

Depuis l'hiver 2020, 13 746 résidents de l’Outaouais ont contracté la COVID-19 et 221 en sont morts.

Dans son ensemble, la province recense 643 nouveaux cas de contamination à la COVID-19, ainsi que six décès supplémentaires attribuables à la maladie, vendredi.

Les hospitalisations au Québec demeurent relativement stables, avec 310 personnes qui reçoivent des soins à l'hôpital, soit une de moins qu'hier.

Depuis le début de la pandémie, 410 823 Québécois ont été infectés. La COVID-19 a emporté 11 377 personnes jusqu'à présent.

61 nouvelles infections à Ottawa

De son côté, Santé publique Ottawa (SPO) fait état de 61 nouvelles infections, vendredi, et compte 391 cas actifs, soit quatre de plus que la veille. Il s'agit de la plus forte augmentation de nouvelles infections de la semaine, avec six cas de plus que la veille et 45 de plus que mardi.

Depuis le début de la pandémie, 596 Ottaviens sont morts des conséquences de la pandémie.

Actuellement, 19 personnes se trouvent à l'hôpital en raison de la COVID-19. Parmi celles-ci, 10 personnes sont aux soins intensifs.

SPOSanté publique Ottawa rappelle que les personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées sont 11 fois plus à risque de contracter le virus que la population vaccinée.

En Ontario, la santé publique recense 668 nouvelles infections à la COVID-19, dont 502 cas qui concernent des personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Le bilan des deux derniers jours montre une légère hausse du nombre de cas, car la province se situait sous la barre des 500 cas mardi et mercredi.

La santé publique fait aussi état de 20 décès supplémentaires pour les deux derniers jours, dont huit survenus dans les dernières 24 heures.

Dans le secteur de l'éducation, 127 nouveaux cas sont confirmés dans les écoles. Cinq écoles sont maintenant fermées en raison de la COVID-19 et actuellement, 810 établissements ont au moins un cas déclaré.

Plus de détails à venir...