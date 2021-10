Des hôpitaux prennent des mesures contre les travailleurs non vaccinés

Certains travailleurs hospitaliers du Nord de l'Ontario ont été renvoyés chez eux sans salaire et plus de 100 autres risquent des mesures disciplinaires.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une directive provinciale visant à s'assurer que les personnes qui travaillent, font du bénévolat et apprennent dans les hôpitaux sont vaccinées contre la COVID-19, ou qu'ils sont soumis à un dépistage régulier.

La direction de l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie affirme qu'une poignée d'employés ont été mis en congé sans solde après avoir enfreint les règles.

La grande majorité des employés de l'Hôpital de Sault-Sainte-Marie sont vaccinés contre la COVID-19. Photo : Hôpital de Sault-Sainte-Marie

L'hôpital n'a pas voulu divulguer de chiffres exacts, mais a déclaré que cela représentait moins de 0,1 % des effectifs, alors que 95 % des employés sont entièrement vaccinés.

À North Bay, une quarantaine de travailleurs hospitaliers ont enfreint la nouvelle politique de vaccination et pourraient être licenciés dès cette semaine.

Selon Horizon Santé-Nord (HSN), à Sudbury, 70 personnes qui n'ont pas fourni de preuve de vaccination n'ont pas non plus rendu leurs résultats de tests.

L'hôpital indique que des conversations auront lieu avec eux dans les prochains jours et qu'ils pourraient éventuellement être jugés inaptes au travail et suspendus sans rémunération.

Le professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa Gilles LeVasseur affirme que les employeurs peuvent justifier ces mesures. On a édicté un code de conduite, dans un contexte de pandémie et de protection des personnes vulnérables.

C’est devenu une condition d’emploi. L’employeur a le droit d’imposer des conditions qui sont nécessaires en fonction du travail, mais aussi en fonctions des directives gouvernementales. Une citation de :Gilles LeVasseur, professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa

Il y a très peu de situations où on peut faire des accommodements dans le contexte des hôpitaux , précise-t-il.

La Commission ontarienne des droits de la personne a d'ailleurs indiqué récemment qu'une personne qui choisit de ne pas se faire vacciner pour une raison de préférence personnelle n'a pas droit à une mesure d'adaptation.

En date d’aujourd’hui, il n’y a aucun tribunal canadien qui a statué sur la vaccination dans un contexte de soins de santé , explique M. LeVasseur au sujet de possibles recours judiciaires pour ceux qui sont suspendus ou licenciés.

Les règles sont légèrement différentes dans chacun des grands hôpitaux de la région.

Mais en général, tous les travailleurs et volontaires doivent prouver qu'ils ont reçu deux injections de vaccins contre la COVID-19 ou qu'ils bénéficient d'une exemption médicale ou religieuse.

Dans le cas contraire, ils doivent assister à une séance d'information sur les vaccins et se soumettre à des tests de dépistage réguliers

À Horizon Santé-Nord et à l'Hôpital de Sault-Sainte-Marie, ces tests sont exigés deux fois par semaine.

Au Centre régional de santé de North Bay, ils sont effectués une fois par semaine.

Une grande majorité de travailleurs vaccinés

HSNHorizon Santé-Nord affirme que 92 % de ses travailleurs sont entièrement vaccinés, 2 % ont reçu une injection, 5 % ont refusé la vaccination et 0,2 % ont fourni une preuve d'exemption médicale.

L'Hôpital de Timmins et du district indique que 6 % de ses employés n'ont pas encore été entièrement vaccinés et qu'ils ont jusqu'au 29 octobre pour recevoir les deux injections.

Dans le Nord-Ouest, 94 % des travailleurs du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay étaient complètement vaccinés en date du 10 septembre.

À ce jour, 4 membres du personnel (représentant 0,001% du personnel du CRSSTB) ont été suspendus sans salaire pour ne pas avoir respecté les exigences de la déclaration de vaccination COVID-19 , a indiqué vendredi Marcello Bernardo, un porte-parole de l’hôpital.

Les suspensions ne sont pas dues au fait d'être non vacciné. Ces 4 membres du personnel n'ont pas rempli les exigences de déclaration de vaccination ou ont refusé de faire des tests antigéniques. Une citation de :Marcello Bernardo, responsable des communications du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

Ces suspensions n'ont pas eu d'impact sur notre capacité à fournir des soins aux patients , ajoute M. Bernardo. Nous continuons à encourager vivement chacun, personnel et public, à se faire vacciner si possible.

Du côté de Kenora, c’était près de 96 % des employés de l’Hôpital du district du lac des Bois qui avaient reçu les deux doses nécessaires il y a 3 semaines.

L'Hôpital du district du lac des Bois dessert la ville de Kenora, dans le Nord-Ouest de l'Ontario près du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Sue Lebeau, PDG de l’Hôpital Margaret Cochenour, à Red Lake, indique que tous les employés ont reçu au moins une première dose, même si certains étaient réticents au début.

Il n'y a que quelques travailleurs qui n'ont pas encore reçu la seconde dose.

Ils veulent prendre soin de nos patients et ils prennent soin d'eux-mêmes en s’immunisant. Une citation de :Sue Lebeau, PDG de l’Hôpital Margaret Cochenour

Elle croit que le dialogue avec les employés est essentiel. Nous ça fait depuis le mois de janvier qu’on parle de vaccination avec notre personnel, doucement, respectueusement et de façon persistante. On parle des risques et des bénéfices.

Pas un bon moment pour licencier des infirmières selon leur syndicat

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, l'Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO) dit encourager les travailleurs de la santé à se faire vacciner.

L'AIIO soutient l'éducation et la lutte contre l'hésitation à se faire vacciner, et non la pénalisation et le licenciement des infirmières au moment où nous avons le plus besoin d'elles. Une citation de :Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario

L’ AIIOAssociation des infirmières et infirmiers de l’Ontario demande aussi aux employeurs de ne pas se fier uniquement aux vaccins pour prévenir la propagation de la COVID-19.

L' AIIOAssociation des infirmières et infirmiers de l’Ontario gérera les situations individuelles de refus du vaccin en vertu des dispositions de la convention collective, des lois provinciales sur le consentement et du Code des droits de la personne, peut-on aussi lire dans le courriel.

Pour sa part, Doris Grinspun, directrice générale de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO), ne croit pas que la suspension ou le licenciement de quelques dizaines d’employés aura un impact important sur les services.

Elle rappelle que son organisme a été parmi les premiers à demander la vaccination obligatoire pour tous les travailleurs de la santé. Nous avons fait ça, car la première mission du personnel est de protéger les patients.

Doris Grinspun, directrice générale de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario Photo : Radio-Canada

Elle ajoute qu’un infirme pourcentage des membres de l’ AIIAO’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario sont fâchés de se voir imposer la vaccination.

Notre association fonctionne de façon démocratique et nous aimons les débats, mais sur l’enjeu des vaccins nous sommes très clairs sur notre position. Une citation de :Doris Grinspun, directrice générale de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario

Mme Grinspun dit aux récalcitrants de prendre le temps de bien s’informer. Je leur dis de regarder la science, je leur dis de regarder qui sont les gens dont ils doivent prendre soin. La plupart des patients aux soins intensifs ne sont pas vaccinés.

Elle affirme que ceux qui ont une exemption médicale devraient se présenter une preuve de dépistage négatif au moins trois fois par semaine, et pas seulement une fois par semaine comme l’exige la province.

Avec les informations de Bienvenu Senga et d'Erik White de CBC News