Une femme parmi les candidats à la mairie de La Tuque

L'ancienne conseillère Caroline Bérubé se porte candidate à la mairie de La Tuque. Elle a officiellement déposé son bulletin de candidature jeudi. Elle devient la quatrième candidate dans la course, aux côtés de Luc Martel, d’Yves Tousignant et de l’ex-maire Normand Beaudoin.

Caroline Bérubé veut créer un La Tuque 2.0 et instaurer un climat de respect à l'hôtel de ville. Elle qui avait déjà été conseillère municipale du district de l’Aéroport avait quitté la table du conseil en août 2020, avant la fin de son mandat. Elle avait porté plainte contre le maire sortant Pierre-David Tremblay à la Commission municipale du Québec pour dénoncer le climat toxique à l’hôtel de ville.

Elle a songé à revenir comme conseillère municipale pour terminer ce qu’elle avait entrepris, en sachant que Pierre-David Tremblay ne serait pas de retour sur les rangs. Elle a poussé plus loin la réflexion pour finalement poser sa candidature à la mairie, ce qui pourrait faire d’elle la première mairesse de la ville de La Tuque.

Si je suis conseillère, je fais partie de l’équipe de quelqu’un d’autre, mais là, je voulais être moi, avoir les gens dans mon équipe à moi , a expliqué Caroline Bérubé en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Parmi les dossiers qu’elle juge prioritaires, elle compte se pencher sur la crise du logement et la pénurie de main-d’œuvre dans les commerces notamment.

D'autre part, la candidate souhaite apporter une vision féminine à la politique municipale de sa ville. Le fait d’avoir plus de femmes autour d’une table, la façon de voir les choses est différente entre un homme et une femme. On comprend la même chose, on peut avoir la même vision, c’est juste que l’interprétation peut être différente, puis on peut apporter un point de vue qui va peut-être compléter.

Elle espère aussi susciter l’engagement citoyen des gens qui ont une jeune famille et qui ont une réalité qui s’apparente à la sienne.

Je pense que le fait de se sentir un peu plus représentés, peut-être que ça va leur donner le goût de dire : « Je vais le prendre le petit cinq minutes, puis je vais m’informer. Je vais aller à l’assemblée publique, je vais les poser, les questions. Elle aimerait que les citoyens de La Tuque se mobilisent davantage.

Élus sans opposition?

Par ailleurs, trois villes de la Mauricie et du Centre-du-Québec n’ont toujours qu’un seul candidat dans la course à la mairie et ils seront élus sans opposition à la fermeture de la période de mise en candidature vendredi, à 16 h 30.

Il s’agit de la mairesse sortante Geneviève Dubois, à Nicolet, du maire sortant Yvon Deshaies, du côté de Louiseville, et d’Antoine Tardif, ancien conseiller politique du député Alain Rayes, à Victoriaville.