Mort de Joyce Echaquan : François Legault invité à « écouter davantage »

En point de presse à l'extérieur de l'Assemblée nationale, M. Nadeau-Dubois a estimé que le chef du gouvernement devrait écouter les proches de Mme Echaquan, écouter les nations autochtones du Québec, écouter la coroner; tous ces gens disent la même chose, soit qu'on ne peut pas régler un problème si on ne le reconnaît pas .

Je pense que le Québec a besoin d'un premier ministre qui écoute [...] qui reconnaît quand il se trompe, le Québec a besoin d'un premier ministre qui va au-delà de ses réticences personnelles pour [permettre] d'avancer. Une citation de :Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

À la suite de la déclaration de M. Legault, jeudi, selon qui il n'est pas nécessaire de faire du 30 septembre, la Journée de vérité et de réconciliation, un jour férié au Québec, et qu'il faut faire croître la productivité, M. Nadeau-Dubois estime que le chef caquiste doit faire preuve de plus de compassion; plus de compassion pour les peuples autochtones qui disent "on a besoin que notre vécu soit reconnu pour qu'on avance sur le chemin de la guérison et de la justice" .

Au passage, le chef parlementaire solidaire a aussi jugé qu'un jour férié supplémentaire permettrait d'offrir une meilleure conciliation travail-famille, en soulignant que l'Ontario offre neuf jours fériés à ses résidents, contre huit au Québec.

Pour Anglade, les mots ont une importance

La cheffe libérale Dominique Anglade juge pour sa part que si on ne reconnaît pas que les biais ont une incidence, notamment sur les communautés autochtones, on n'est pas capables d'avancer .

Mme Anglade estime ainsi que les mots ont une importance .

Québec solidaire et le Parti libéral du Québec souhaitent tous deux une reconnaissance de l'existence du racisme systémique envers les Autochtones, au Québec.

La Coalition avenir Québec et le Parti québécois s'y opposent.

Au gouvernement, justement, on a dit préférer prendre connaissance du contenu du rapport avant d'y réagir. Le premier ministre François Legault et le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, ne prendront donc pas la parole à ce sujet vendredi.