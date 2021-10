Québec solidaire veut connaitre le coût plafond du 3e lien

Québec Solidaire revient à la charge et demande au gouvernement de dévoiler le montant maximal qu'il investira dans le projet de tunnel sous-fluvial entre Québec et Lévis. Le parti réitère que le projet est une question nationale.

Ça fait deux semaines qu'on n’obtient aucune réponse. La seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est qu'en fait, il n'y en a pas de limite. Les tiroirs, de toute évidence, n'ont pas de fond lorsque vient le temps de financer le projet de troisième lien , a laissé tomber le chef parlementaire et porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, en point de presse vendredi matin.

Le parti considère que le projet coutera plus que les 6 à 10 milliards de dollars annoncés par le gouvernement.

La députée solidaire de Taschereau, Catherine Dorion, entend interpeller aujourd'hui le ministre des Transports, François Bonnardel.

En tant que fille de Québec, qui représente du monde de Québec, je pense qu'on ne peut plus laisser dire à la CAQ que c'est au tour de Québec d'avoir son projet polluant à elle. La réponse des gens de Québec, elle a déjà été dite : c'est non merci .

Elle ajoute que l'appui du projet à l'échelle nationale est extrêmement faible.

Le Québec en entier ne le veut pas. C'est extrêmement controversé. Maintenant, la discussion doit être nationale. C'est tout nous qui allons payer. Une citation de :Catherine Dorion, députée de Taschereau

Élections

Québec solidaire considère que le projet doit être au centre de la prochaine élection provinciale.

Il faut que cet enjeu soit un des grands enjeux de la prochaine année et de la prochaine élection. On s'en rapproche de plus en plus , croit Gabriel Nadeau-Dubois.

Nous à QS, on ne trippe pas sur les chars. On trippe sur ceux qui sont dedans , renchérit Mme Dorion.

Plus de détails à venir...