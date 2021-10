Peter Nygard sera accusé d’agressions sexuelles et de séquestration à Toronto

Selon un communiqué publié par la police de Toronto, au moment de son arrestation, Peter Nygard sera accusé de six chefs d'agression sexuelle et de trois chefs de séquestration.

Les faits allégués seraient survenus à Toronto entre 1987 et 2006 et concerneraient six femmes, dont l'une était mineure au moment des faits.

Le mandat d'arrestation est lancé à Toronto alors que Peter Nygard, 80 ans, a accepté aujourd'hui d'être extradé vers les États-Unis lors d'une comparution devant un tribunal de Winnipeg, au Manitoba. Il devra répondre à des accusations portées devant le tribunal du district sud de New York, notamment pour trafic sexuel et racket.

Les présumées victimes torontoises ont été informées de l'évolution du dossier mercredi. Une femme, contactée par CBC, s'est félicitée de la tournure des événements.

C'est fantastique… Enfin, cela met un baume sur la blessure. C'est tout ce que je peux dire , a-t-elle déclaré.

Comme il s'agit d'une victime présumée d'une agression sexuelle, nous avons accepté de préserver son anonymat.

Je suis une battante. Je n'allais pas le laisser prendre le dessus sur moi , a-t-elle ajouté.

L'enquête de la police de Toronto sur des allégations d'agression sexuelle impliquant Peter Nygard a été révélée pour la première fois par le réseau APTN en avril 2021.

Avec les informations de CBC