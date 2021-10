Une année de plus pour les efforts de préservation de l’église Sainte-Marie

La bataille n’est pas terminée, mais cette année de prolongation donnera plus d’armes au groupe de préservation d’un des plus vieux bâtiments et lieux de culte en Nouvelle-Écosse et la plus grande église en bois d'Amérique du Nord.

Je pense que la publicité qu'il y a eue ne reflétait pas tellement bien sur l'archidiocèse , lance d'emblée Pierre Comeau, président de la Société de préservation de l'édifice Sainte-Marie de la Pointe.

En plus de cela, on a eu beaucoup d'intérêt de Nova Scotia Trust et de la Fiducie nationale du Canada, qui l'avait identifiée comme l'une des 10 structures les plus en danger de disparaître au Canada , ajoute-t-il.

Le toit et les fenêtres de l'Église Sainte-Marie sont endommagés, n'ayant pas été remplacés depuis la construction originale. (Archives) Photo : Gracieuseté/André Valotaire

En un an, la Société cherche à aller chercher 8 millions de dollars pour réparer le revêtement extérieur et effectuer des rénovations intérieures.

On pense que c'est possible, sinon on ne serait pas rendus ici , indique M. Comeau.

Sept ans de bataille

La Société de préservation de l'édifice Sainte-Marie avait jusqu'au 30 septembre pour obtenir les fonds nécessaires à la rénovation de l'ancienne église de la Pointe-de-l'Église.

Elle se bat déjà depuis sept ans pour la préservation de ce que ses membres considèrent comme un monument qui témoigne de la persévérance et de la foi des leurs ancêtres Acadiens, aux dires de M. Comeau.

Le travail est loin d'être terminé, mais nous avons fait tous nos devoirs. On a une société, [...]on a des études sur ce qui doit être fait sur l'édifice et comment est-ce qu'on pourrait l'opérer à long terme. On a identifié les sources de financement... C'est maintenant le temps d'aller frapper aux portes. Une citation de :Pierre Comeau, président de la Société de préservation de l'édifice Sainte-Marie de la Pointe

M. Comeau indique que les trois niveaux de gouvernement se montrent intéressés à participer au financement, en plus de certains groupes du secteur privé.

À Pointe-de-l’Église en Nouvelle-Écosse, l'état de l'église Sainte-Marie se détériore (Archives). Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau

Le diocèse n’a pas effectué de rénovations majeures depuis la construction de l’église, entre 1903 et 1905. La plupart des bardeaux n’ont jamais été changés.

Au tournant du millénaire, la communauté a remplacé les bardeaux de bois et le toit du côté sud, pour un total de 250 000 dollars.

D'après les renseignements de Marc Babin