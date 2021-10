La fusion des partis de Holness et Desjardins fait des mécontents

La fusion de Mouvement Montréal (MM), de Balarama Holness, et Ralliement pour Montréal (RPMTL), de Marc-Antoine Desjardins, fait des mécontents.

Au moins deux candidats se sont retirés de la campagne électorale, a appris Radio-Canada.

Jean-François Cloutier et Brigitte Lamoureux devaient se présenter pour RPMTLRalliement pour Montréal dans l'arrondissement de Lachine, cette année. Or, tous deux ont décidé vendredi matin de ne plus faire campagne.

Joint au téléphone, M. Cloutier a évoqué une incompatibilité des programmes entre les deux formations politiques pour justifier sa décision, notamment en matière de langue et de bilinguisme .

J'ai trop d'expérience pour savoir que le parti qui domine va imposer ses vues au final , a confié celui qui a déjà été conseiller municipal sous Gérald Tremblay et Claude Dauphin.

Selon lui, la base de Mouvement Montréal ne reculera pas devant les principes pour lesquels ils se sont embarqués .

La nuit portant conseil. M. Cloutier s'est donc désisté de [sa] candidature au poste de maire d'arrondissement de Lachine . De plus, mon équipe ne continuera pas avec Mouvement Montréal de Balarama Holness , a-t-il fait savoir.

Déjà, M. Cloutier avait admis jeudi avoir appris la nouvelle seulement quelques heures avant l'annonce officielle.

Ce n'est pas souhaitable que ça arrive de façon si soudaine et si rapprochée de la date fatidique de la clôture des candidatures , avait-il confié à Radio-Canada plus tard en journée.

D'autres candidats de Ralliement pour Montréal ont toutefois choisi de demeurer en poste.

C'est le cas de la comédienne et militante Patricia Tulasne, qui a indiqué jeudi soir avoir obtenu l'assurance que Balarama Holness avait accepté de reculer sur certaines questions qu'elle considère comme non négociables , notamment en ce qui concerne la charte de la Ville et le définancement de la police .

Peu importe l'alliance, les enjeux de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve demeurent et je veux être la voix des citoyennes et citoyens de mon quartier , a déclaré celle qui brigue aujourd'hui la mairie de l'arrondissement.

Plus de détails suivront.