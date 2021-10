Bras de fer entre la Laurentienne et la vérificatrice générale de l’Ontario

Bonnie Lysyk, la vérificatrice générale de l’Ontario, demande à la Cour supérieure de l’Ontario de trancher dans une dispute entre son bureau et l’Université Laurentienne au sujet de l’accès libre aux documents confidentiels.

Mme Lysyk a lancé au printemps une vérification des finances de l’Université pour la période s'étendant de 2010 à 2020, après une motion adoptée par le Comité permanent des comptes publics.

La députée de Nickel Belt, France Gélinas, a présenté la motion, disant que quelqu'un devait enquêter pour savoir ce qui s'est passé pour entraîner l'université dans une crise financière.

L’Université Laurentienne a déclaré son insolvabilité le 1er février 2021, affirmant qu'elle n'avait pas les fonds nécessaires pour payer les salaires ce mois-là.

Elle poursuit sa restructuration sous la supervision du tribunal au moins jusqu’au 31 janvier 2022.

Mme Lysyk affirme dans les documents judiciaires déposés à la Cour supérieure qu'elle a informé la Laurentienne de la vérification en mai dernier et que le processus est en cours.

Elle affirme que, bien que certaines informations aient été fournies, il y a eu un désaccord sur la signification de l'article 10 de la Loi sur le vérificateur général.

M. Lysyk affirme que l’article en question impose une obligation à la Laurentienne de fournir de l'information et des dossiers à la vérificatrice générale, et lui donne un libre accès à l'information et aux dossiers de la Laurentienne, y compris à l'information confidentielle.

Dans sa demande, Mme Lysyk décrit la position de la Laurentienne en incluant un courriel du recteur et vice-chancelier, Robert Haché, envoyé au vérificateur général adjoint Gus Chagani le 4 août 2021.

La vérificatrice générale n'a pas le droit d'accéder à des informations confidentielles , écrivait M. Haché.

La Loi sur le vérificateur général permet, mais n'oblige pas, une entité faisant l'objet d'une vérification à divulguer des renseignements privilégiés au vérificateur général. Une citation de :Robert Haché, recteur de l'Université Laurentienne

Bien sûr, l'Université peut choisir de divulguer des renseignements confidentiels au vérificateur général, mais cette décision appartient à l'Université , ajoute le recteur.

Aucune date n'a été fixée pour une audience devant la Cour supérieure.

