Ouragan Larry : des milliers d’arbres encombrent les sentiers East Coast

Une équipe est à l'œuvre depuis une semaine pour répertorier et enlever environ 2500 arbres qui bloquent les pistes.

Depuis l’ouragan Larry, il y a des bénévoles de la East Coast Trail qui ont visité presque toutes les pistes , raconte Madeleine Florent, l’une des bénévoles qui participent à l'effort. Certaines pistes sont plus affectées que d’autres, surtout celles qui se situent sur la rive sud de Saint-Jean parce qu’il y a le vent direct de Larry qui est venu.

Au total, les coûts de l'équipement et de la main-d'œuvre s’élèvent à 75 000 $, selon les estimations de l'Association East Coast Trail, qui gère 336 km de pistes entre Topsail, à Conception Bay South, et Cappahayden, dans la Irish Loop.

Nos équipes doivent marcher et transporter les scies, les tronçonneuses et les autre équipement eux-mêmes pour couper les arbres et nettoyer les pistes , explique Pat Ryan, Ils vont marcher des kilomètres et des kilomètres par jour [...]. Ça demande beaucoup de travail. Le lendemain, ils se réveillent et font la même chose.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Madeleine Florent est bénévole de la East Coast Trail Association. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Pat Ryan souhaite que la plupart des travaux soient menés à terme d’ici l’hiver, mais il se désole que les rénovations et les travaux d’entretien qui étaient prévus au cours des prochaines semaines soient reportés.

L'Association East Coast Trail lance un appel aux dons pour financer les travaux.

J’espère que les gens vont être généreux parce que tous ceux qui jouissent de la trail, ils savent que c'est une belle expérience , explique Madeleine Florent, qui adore faire des randonnées avec son chien terre-neuvien, Calma.