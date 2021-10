Sa famille terrassée par la COVID-19, elle lance un message au public

Émilie Thériault, résidente de Kedgwick, au Nouveau-Brunswick, compte plusieurs membres de sa famille qui ont contracté la COVID-19, dont son grand-père et le conjoint de sa mère qui sont hospitalisés. Elle lance un message à la population pour le dépistage et la vaccination.

En tout et partout, j’ai sept membres de ma famille qui ont contracté le virus , précise Émilie Thériault durant une entrevue accordée vendredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Sa mère a été la première à contracter la maladie, raconte-t-elle. L’origine de la contagion dans son cas demeure indéterminée.

Ma mère l’a poigné en premier. Elle a été malade : fièvre et tous les autres symptômes. Puis, finalement, c'est tombé sur son conjoint.

Aucun des deux n’était vacciné contre cette maladie, selon Émilie Thériault.

Son conjoint : cinq jours de grosse fièvre. Au bout de cinq jours, son oxygène commençait à baisser. Il avait de la misère à respirer. Il était tout essoufflé. Il ne pouvait pas se lever.

Sa mère, dit-elle, a conduit son conjoint à l’hôpital de Saint-Quentin où le diagnostic de COVID-19 a été établi. Le patient a été transféré à l’hôpital d’Edmundston où il repose, mais non aux soins intensifs. Il reçoit un apport d’oxygène et il est nourri par intraveineuse.

Émilie Thériault en compagnie de son conjoint et son fils. Photo : Facebook/Émilie Thériault

La soeur d’Émilie Thériault, qui visite souvent leur mère, est ensuite tombée malade à son tour. Le résultat de son test de dépistage était positif. Puisqu’elle était positive, son petit garçon, il fallait qu’il passe le test. Il était positif aussi, mais il n’avait aucun symptôme.

Un oncle de Mme Thériault a ensuite aussi contracté la COVID-19, puis son grand-père.

Mon grand-père, qui est maintenant dans le temps que je vous parle, hospitalisé aux soins intensifs de Campbellton sous respirateur. Il est encore inconscient, dans le coma. On n’a pas plus de nouvelles que ça. Son état est stable pour l’instant. On souhaite que ça reste comme ça pour s’améliorer.

Des « regrets » chez ses proches non-vaccinés

Émilie Thériault affirme qu’elle ne se doutait pas que la maladie allait se répandre aussi vite et toucher si durement certains membres de sa famille. Son grand-père n’était pas vacciné non plus, dit-elle.

Lorsque les vaccins contre la COVID-19 ont commencé à être offerts, la famille hésitait à se faire vacciner, selon Mme Thériault.

Ma famille ne croyait pas trop à ça. Ils [se sont dits] qu’ils allaient attendre d’avoir plus de nouvelles concernant les vaccins. Ils étaient comme beaucoup de monde. Ils ne croyaient pas là-dedans. Ils disaient que c’était peut-être une manigance et tout ça. Mais je peux vous dire qu’aujourd’hui ils ont vécu des regrets par rapport à ça, de ne pas avoir été se faire vacciner avant parce que ç’aurait pu être moins pire pour certains , affirme Émilie Thériault.

Un message de sensibilisation

Émilie Thériault raconte son histoire dans un enregistrement vidéo sur les médias sociaux.

Moi, dans le fond, j’ai fait cette vidéo pas dans le but de forcer quiconque, n’importe qui à prendre une décision et d'influencer personne. Moi, je voulais juste aviser les gens d’être vigilants, d’aller se faire tester au moindre premier symptôme parce que ça peut vraiment dégénérer vite , explique-t-elle.

Je voulais que les gens sachent avant tout qu’il y a vraiment des ravages réels que ce virus peut causer. La pandémie, c’est à considérer au sérieux. Ce n’est pas une joke. Une citation de :Émilie Thériault, résidente de Kedgwick

Selon Émilie Thériault, plusieurs personnes dans sa communauté ne croient pas que la COVID-19 est réelle et refusent de se faire vacciner.

C’est leur choix. Je respecte totalement ça, à 100 %, mais me concernant et concernant ma famille, puisqu’ils l’ont vécu eux-mêmes et qu’on a eu quand même des membres de ma famille qui ont eu des conséquences graves, des répercussions graves, face à ça, leur opinion a totalement changé.

Émilie Thériault ajoute qu’elle et son conjoint s’étaient fait vacciner. Au jour d’aujourd’hui, on est bien, bien contents d’avoir été là.

Avec les renseignements de l'émission La matinale