À partir de lundi, tous les députés ontariens devront présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou un résultat de test négatif avant d'entrer à l'Assemblée législative de l'Ontario.

La mesure entrera en vigueur le 4 octobre, lors de l'ouverture de la prochaine session parlementaire.

Selon Belinda Karahalios, députée de Cambridge, cette nouvelle mesure est antidémocratique et honteuse . Dans une lettre ouverte sur sa page Facebook, l'élue remet en question sa légalité.

Le président de la Chambre, Ted Arnott, affirme que son devoir est de veiller à ce que Queen's Park soit un lieu sécuritaire pour tous .

En date du 24 septembre, environ 98 % des députés de l'Ontario étaient complètement vaccinés ou ne pouvaient pas l'être pour des raisons médicales.

La députée de Cambridge a déjà vivement critiqué la vaccination obligatoire et la demande d'une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Dans sa déclaration, elle affirme que cette décision élimine les critiques du Parti progressiste-conservateur au pouvoir en bloquant les représentants élus de la législature .

Ted Arnott croit, pour sa part, que ces nouvelles exigences sont une protection supplémentaire pour permettre aux députés de se rassembler en Chambre.

Belinda Karahalios a été exclue du caucus conservateur il y a un peu plus d'un an. Depuis, elle a formé le Nouveau parti bleu de l'Ontario (New Blue Party) avec son mari, Jim Karahalios.

Avec les informations de CBC News