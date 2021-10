Retour des salles combles dans les arénas et salles de spectacle

Les événements culturels et sportifs où les spectateurs sont assis pourront faire salle comble à compter du 8 octobre . C'est ce qui a été annoncé par le gouvernement Legault, jeudi. Mais si certains se réjouissent de ce retour à la normale, d'autres s'en inquiètent.

Près de 80 % de la population québécoise est maintenant vaccinée. C'est pourquoi Québec autorisera, dès vendredi prochain, qu'il n'y ait plus de distanciation physique d'un mètre entre les spectateurs au cinéma, dans les salles de spectacles et dans les événements sportifs où il y a des places assignées.

Le masque, cependant, devra être gardé en tout temps et les spectateurs devront être adéquatement vaccinés.

Le passeport vaccinal continuera d'être exigé pour pouvoir participer à des événements culturels et sportifs (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Cet assouplissement annoncé, les citoyens se bousculeront-ils au portillon?

Ce n'est pas tout le monde qui a le même degré de sensibilité , explique le directeur général du Réseau des organisateurs de spectacles de l'Est-du-Québec (ROSEQ), Frédéric Lagacé. On ne voudrait pas que les spectateurs se sentent bousculés ou inconfortables par l'ouverture des salles à pleine capacité , dit-il, même s'il se réjouit de l'annonce du gouvernement Legault.

Ça va vraiment éviter la valse des annulations et des reports de spectacles qu'on a connus depuis 18 mois. Une citation de :Frédéric Lagacé, directeur général du ROSEQ

Mais avec les salles pleines vient aussi la fin des subventions, prévient M. Lagacé.

L'annonce qui a été faite, ça signifie la fin de la mesure de soutien aux diffuseurs [...] le 14 novembre. Il serait vraiment rassurant que le gouvernement donne une assurance de financement dans le cas où le public ne suivrait pas le mouvement , estime-t-il.

Il ajoute que dans les heures qui ont suivi l'annonce gouvernementale, plusieurs diffuseurs avaient déjà reçu des appels du public.

[Il y a] des gens qui n'étaient pas confortables avec le fait qu'il n'y ait plus de distanciation, ou d'autres, à l'autre opposé, qui ne veulent pas revenir en arrière et devoir porter un masque dans une salle de spectacle , explique-t-il.

Moins de logistique

Ceci dit, pour les organisateurs d'événements culturels et sportifs, le fait de pouvoir avoir des salles combles vient alléger grandement la logistique. C'est le cas notamment pour le Drakkar de Baie-Comeau.

Avec les zones, on avait des restrictions d'une porte d'entrée par zone, ce qui était un peu difficile étant donné la configuration de notre aréna. Là, on va pouvoir revenir à la normale et ça c'est un grand soulagement , se réjouit sa directrice des opérations, Francine Gobeil.

Pendant des mois, les partisans du Drakkar et de l'Océanic n'ont pu assister aux matchs en raison de la pandémie (archives). Photo : Iften Redjah / LHJMQ

À compter du 8 octobre, le Centre Henri-Leonard pourra accueillir jusqu'à 3042 partisans... contre 1300 actuellement.

D'avoir le pouvoir de ravoir un nombre illimité de partisans dans notre aréna, ça va être formidable. Une citation de :Francine Gobeil, directrice des opérations du Drakkar de Baie-Comeau

C'est une bonne nouvelle. [...] On a très hâte de vivre à nouveau une salle comble, après un an et demi de pandémie, je crois que ça va faire du bien à tout le monde , indique pour sa part le copropriétaire de l'Océanic de Rimouski, Alexandre Tanguay.

Quant au port du masque, les deux organisations ne croient pas que cela réduira l'ardeur des partisans.